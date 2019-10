Ruiz (EH Bildu) niega que en el caso de Alsasua se haya hecho justicia

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha asegurado que, aunque el Tribunal Supremo haya "aligerado" las condenas del caso de Alsasua, "no podemos hablar en absoluto de que se haya hecho justicia".

"Es evidente que persiste la injusticia y persiste la desproporción que ha rodeado a este caso desde el principio", ha afirmado a Efe la parlamentaria de EH Bildu.

Ruiz ha opinado que, en primer lugar, este caso "no se tenía que haber juzgado en la Audiencia Nacional", ya que se acusó a los jóvenes de un supuesto delito de terrorismo, pero "se demostró que no lo era y ahora el Supremo también ratifica que no ha habido una agravante de discriminación".

Tras afirmar que "normalizar que estos jóvenes lleven tres años en la cárcel y que les esperen condenas de hasta nueve años sigue siendo absolutamente desproporcionado", Ruiz ha opinado que, "ahora mismo, no hay nada objetivo que justifique" su permanencia en prisión.

"La desproporción es evidente", ha señalado Ruiz, quien ha denunciado "la instrumentalización y el castigo ejemplarizante que se ha querido dar desde el principio" con este caso, así como "la falta de garantías que han denunciado las defensas".