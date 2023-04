Ruiz asegura que no tiene "nada que esconder" y que siempre ha defendido el interés general

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha señalado este viernes que no tiene "nada que esconder" y que "siempre" ha defendido "el interés general", basándose en informes favorables jurídicos y técnicos.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios tras conocer este jueves que deberá declarar el próximo 21 de junio dentro del caso Puertos. "No tengo ningún interés particular. No tengo ningún 'llaüt' o velero y quien me acusa sí que tiene intereses particulares, que es un empresario del mundo de la náutica", ha afirmado.

Ruiz ha reiterado que no tiene nada que esconder, por lo que acudirá a declarar el 21 de junio, pese a que podría haber demorado o recurrido la declaración. "Y no lo haré", ha añadido.

Según ha explicado, en su comparecencia judicial defenderá lo que ha defendido "siempre", que es que el puerto de Ibiza debe velar por un tipo de gestión social. "Confío plenamente en la Justicia y no tengo nada que esconder ni nada que demorar", ha concluido Ruiz, afirmando que él defiende "lo que habría defendido cualquier alcalde, que es el interés general y un modelo de gestión social y deportiva".