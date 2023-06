Ruiz asegura que entregó su móvil sin opción y que "jamás" filtró información del caso Cursach a la prensa

La inspectora Blanca Ruiz, también acusada en el juicio contra los investigadores del caso Cursach, ha explicado en su turno de declaración que entregó su móvil a los policías sin opción y que "jamás" filtró información del caso a la prensa.

Así se ha expresado este lunes la inspectora, quien antes de arrancar su declaración ha especificado que únicamente respondería a su letrado y al resto de defensas.

En este sentido, inicialmente ha contado al Tribunal que llegó destinada a Palma en julio de 2014 y que pasó por todas las brigadas, jurando cargo en febrero de 2015, hasta que en marzo de ese año se incorporó al grupo del Blanqueo de Capitales. Por encima, ha añadido, tenía a un jefe de grupo, un jefe de sección, un jefe de brigada, el comisario provincial y el jefe superior. Después, causó baja en marzo de 2017 y se incorporó en la unidad de agentes encubiertos y luego a la brigada central de Estupefacientes.

Preguntada posteriormente por la causa Cursach, Ruiz ha recordado que la investigación ya estaba iniciada cuando llegó y ha cuestionado que otras personas no estén sentadas en calidad de acusadas en esta causa.

Sobre su detención, en abril de 2019, cuando estaba ya en Madrid, la inspectora ha destacado que se quedó "a cuadros" cuando vio a dos compañeros de Palma que le dijeron que le tomarían declaración en calidad de detenida.

En concreto, le informaron que se estaba llevando a cabo una investigación por revelación de secretos. "Se investigaban unos hechos producidos ocho meses después de que yo me fuera de Palma", ha sentenciado Ruiz, señalando que en ese mismo momento los agentes le dijeron que se tenían que llevar su teléfono móvil.

"Miré a mi jefe de sección y me dijo que se lo tenían que llevar. Les di el móvil, el PIN y el código de desbloqueo", ha continuado la inspectora, quien ha reiterado que entendió la entrega "como que no tenía opción".

Además, ha manifestado que su abogado no estaba presente en ese momento y que tardó una media hora en llegar, tiempo en el que perdió de vista el teléfono. En la misma línea, ha negado que precintaran el terminal o que tomaran alguna medida del estilo, y ha detallado que su teléfono era dorado, pese a que en las diligencias consta como blanco.

En el contexto de su detención, Ruiz ha añadido que también preguntó por si se tenían que llevar su arma, pero que los policías le dijeron que no, "que no venían preparados para más". Asimismo, ya cuando llegó su abogado, la inspectora dijo que quería declarar y los agentes tuvieron que llamar a un superior "porque no tenían ni idea de qué preguntar".

"Lo único que hicieron cuando les entregué el teléfono fue poner el modo avión. No sé que hicieron con él porque lo perdí de vista, no volví a verlo", ha insistido la inspectora, negando también que practicaran algún registro o se llevaran otros dispositivos electrónicos de su propiedad.

Por otro lado, preguntada por presuntas filtraciones a periodistas, Ruiz ha destacado que "jamás" habló con ellos. Del mismo modo se ha referido a la madame, a quien no ha visto "jamás", pese a lo que indica el Ministerio Fiscal en su escrito. "Quiero pensar que es un error, a esa señora no la he visto jamás, llevaba más de seis meses destinada en Madrid".

En esta línea, ha negado también que ella o sus compañeros practicaran presiones o coacciones a testigos o investigados y, sobre la fase de detenciones, ha dicho que todas se hacían bajo supervisión, ya que de lo contrario se habría abierto expediente.

Del igual modo, en referencia a las fichas de imputación, Ruiz ha explicado que las realizaba siempre un policía "que no está sentado aquí", y sobre la causa ORA II ha indicado que llevaba "meses" en Madrid, por lo que nunca participó en la misma.

Antes de finalizar su declaración, la inspectora ha querido subrayar que tiene "tanta memoria" para responder a su abogado porque ha tenido acceso a la causa y ha pedido "leerla y estudiarla".