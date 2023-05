Ruiz (PP) arreglará la climatización del mercado municipal de Puertollano para convertirlo en espacio 'gastro'

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha denunciado este miércoles el "abandono" en el mantenimiento de las instalaciones en infraestructuras municipales, destacando la climatización del mercado municipal de abastos.

En este sentido ha prometido que si su candidatura consigue la confianza ciudadana, reparará "de una vez por todas" la climatización del mercado y lo convertirá, siempre con el consentimiento de los comerciantes, "en un lugar de encuentro y en un mercado gastronómico donde poder disfrutar del tiempo de ocio sin perder su esencia".

En declaraciones a los periodistas a las puertas del mercado municipal, Ruiz también ha subrayado el deficiente mantenimiento de instalaciones municipales como la rampa de movilidad reducida del Carmen, parada durante cinco meses, el ascensor del Museo Etnológico, que no está operativo al no tener la revisiones pertinentes, o el Museo de la Minería, "que está esperando su reinauguración y solo se usa puntualmente en beneficio del PSOE".

Respecto al mercado municipal, el PP ha insistido en su abandono."La historia se repite una y otra vez, cuando llega el calor siempre se rompe la instalación de climatización; no se repara con celeridad y los comerciantes y usuarios sufren las consecuencias", ha lamentado Ruiz, quien se ha preguntado "cómo es posible que todos los años ocurra esto y no se den cuenta de que no se puede venir a comprar en estas condiciones".

A su juicio esto evidencia el "despropósito" de la gestión socialista, "que solo se mueve a base de titulares".

"Ahora dirán que no sabemos cómo funciona el Ayuntamiento, pero esto es un caso de planificación y de gestión porque no es posible que todos los años se rompa la misma maquinaria", ha concluido.