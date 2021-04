Rufián urge a JxCat a "metabolizar" resultados del 14F e investir a Aragonès

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido a JxCat que "metabolice" el resultado electoral en Cataluña, con un escaño más de los republicanos, y le ha urgido a llegar a un acuerdo para investir a Pere Aragonès y poder afrontar así la mayor crisis que sufren de los últimos 80 años.

"No me parece bien, escuchar que no hay prisa y que no pasa nada (...) comparar la situación de ahora con la de hace dos, tres o cuatro años es no entender nada", ha criticado Rufián en una rueda de prensa en la Cámara ante la falta de respuesta de Junts a la propuesta de ERC para formar gobierno.

También Rufián ha recordado que ERC y Junts se han coordinado en política "antirrepresiva" en Cataluña y que así seguirá siendo, pero no pueden olvidar tampoco, ha advertido, que en el Congreso los republicanos tienen trece escaños y JxCat ahora cuatro "y eso lo tiene que asumir".

Aunque Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, está convencido de que habrá gobierno en Cataluña antes de llegar a la fecha límite del 26 de mayo, ha criticado "la dilatación injustificada" para alcanzar un acuerdo.

Según Bel, da la sensación que JxCat solo busca "dilatar la investidura de Aragonès", que parece que es la única alternativa "real y viable" para presidir la Generalitat.

Para el diputado de JxCat es incomprensible que las dos partes involucradas hayan estado diez días sin verse y hayan despachado la negociación con reuniones telemáticas "de tres cuartos de hora o una hora".

Por otro lado, y en relación con la solicitud que ERC, JxCat y la CUP han trasladado a la Mesa del Congreso para que reconsidere otra vez la proposición de ley que pide la amnistía para todos los encausados del procès, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha dicho que están recogiendo "miles y miles de firmas de la ciudadanía catalana" para defender que la amnistía es "la salida política".

Ha descartado la vía de acudir al Tribunal Constitucional al argumentar que saben "al 99,9 % que le va a dar la razón a la Mesa" porque este tribunal lleva funcionando mucho tiempo como "una cámara parlamentaria, vetando legislación y debates".