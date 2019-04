Rufián: una lista única sin la CUP solo es una coalición entre dos fuerzas

El candidato número dos de ERC, Gabriel Rufián, ha puntualizado este miércoles a los que defienden una candidatura única independentista en todos los comicios que "una lista única sin la CUP, y quizás también los comunes, ya no es tal", sino únicamente "una coalición entre dos fuerzas políticas".

En un desayuno informativo organizado por Primera Plana-El Periódico, Rufián ha salido al paso del reproche que lanzan algunos independentistas a ERC por negarse a formar una "lista única" para las generales y para las próximas citas electorales.

"Hay un marco mental que hay que romper -ha subrayado Rufián-, una lista con el espacio convergente no es un lista única, porque para lo que fuese tendría que englobar a la CUP" e incluso quizás a una parte de los comunes, "y si no pasa esto, no es una lista única, sino una coalición electoral entre sólo dos fuerzas", ha dicho.

Se ha mostrado partidario, en este sentido, de "seguir como hasta ahora, ponernos de acuerdo en todo lo que respecta a Cataluña y que luego cada uno vote según su ideología", teniendo en cuenta que el PDeCAT "votó, por ejemplo, la ley hipotecaria y a favor de los 'fondos buitre' y nosotros no, porque somos de izquierdas".

Rufián no ha querido, en todo caso, responder a ninguna crítica ni declaración surgida de candidatos o líderes de JxCat, y se ha limitado a desear "toda la suerte del mundo al espacio convergente en estas elecciones generales".

Preguntado sobre su conocida afición a realizar tuits mordaces y lanzar "zascas" a algunos adversarios políticos a través de Twitter, Gabriel Rufián ha indicado que ahora que será portavoz del grupo de ERC, y no portavoz adjunto, "hay cosas que no podré hacer por responsabilidad", porque "no deseo aislar a mi grupo".

"He dado demasiadas excusas para que se hable mucho de mis formas y no tanto del fondo", ha reconocido, mostrando así que ya ha empezado a hacer el esfuerzo de "intentar que se hable menos de mis formas y más de mis argumentos".