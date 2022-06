Rufián reitera sus disculpas por llamar "tarado" a Puigdemont y no sabe si sufrirá "represalias"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves "perdón" por sus "inadmisibles" palabras al calificar de "tarado" a quien proclamó la independencia de Cataluña. En declaraciones en la Cámara Baja, ha subrayado que no era su intención "insultar a nadie y mucho menos al president Carles Puigdemont", pero ha admitido desconocer si podría sufrir represalias por este episodio.

Tras sus palabras de este miércoles en TV3, tanto el president, Pere Aragonès, como dirigentes de Junts, exigieron una rectificación a Rufián. Sin embargo, él ha negado haber recibido "presiones" para que se disculpara.

Según ha explicado, en cuanto fue consciente de lo que había trascendido pensó que "tenía que salir rápido a pedir perdón" porque sus palabras no tenían "ningún tipo de justificación". Este miércoles uso Twitter para "matizar" lo que, a su juicio había sido un "titular sacado de contexto".

"Hablaba del mantra españolista que dice desde hace 5 años que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Lo siento si no me he sabido explicar", explicó Rufián en su mensaje .

El tuit al que hacía referencia Rufián es uno del 26 de octubre de 2017, cuando parecía que el entonces presidente Carles Puigdemont convocaría elecciones en vez de proclamar la independencia, y él publicó un tuit diciendo '155 monedas de plata', lo que algunos interpretaron como una presión para declarar la independencia.

DISPUESTO A HABLAR CON QUIEN HAGA FALTA

Este jueves ha insistido en que su intención era "intentar contrarrestar la creencia" de que Twitter "condiciona la política" en momentos tan "importantes" como los que entonces vivía Cataluña.

Preguntado si considera que con sus disculpas se puede dar este asunto por zanjado o teme represalias, Rufián ha respondido: "No lo sé". Eso sí, ha destacado que "pedir perdón y hacer autocrítica es bueno" y que él no tiene "ningún problema" en hacerlo.

"He hablado con mucha gente en las últimas 24 horas; si hace falta hablar con quien sea y pedir perdón mil veces más lo haré porque todos nos equivocamos, y lo hago cada día y ayer lo hice mucho", ha incidido.