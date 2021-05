Rufián rechaza "lecciones" de Junts, no contempla elecciones y cree que En Comú miente al cuestionar su independentismo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido dejar claro que su partido no acepta "lecciones" de Junts, "o Convergència o Divergencia", y se ha mostrado convencido de que al final su compañero Pere Aragonès podrá ser investido presidente de la Generalitat y que no se repetirán elecciones en Cataluña. También ha criticado a En Comú por poner en cuestión el independentismo de los republicanos: "O miente o no se entera de nada".

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha dicho no entender que Junts dilate la consecución de un acuerdo en Cataluña cuando, en plena crisis por la pandemia, van 225 días de Govern en funciones y han pasado 87 días desde las elecciones: "Alucino ¿Cómo se puede decir que no hay prisa? Quien diga que no lo entiende, tiene que bajarse del coche oficial", ha señalado.

LA POLÍTICA NO ES ACTUAR COMO TROLLS EN TWITTER

A su juicio, "hay mucha gente nerviosa" en Cataluña, pero ha remarcado que los políticos no deben comportarse como "trolls de Twitter" y ha aconsejado a Junts --a "Convegència o Divergencia", ha añadido con sorna--, a asumir la victoria de ERC en el bloque independentista. "Cuando se gana a gente que ha ganado tanto y que se cree que el país es suyo, empiezan los problemas", ha dicho.

Rufián ha subrayado que ERC "no es la criada de nadie" y que "no se la domestica ni se la tutela", y ha rechazado insinuaciones de supuestos acuerdos con Moncloa. "No aceptamos lecciones de quien gobierna la tercera institución de mi país con el PSC para que no la gobierne ERC", ha remachado, en alusión a Junts y la Diputación de Barcelona.

Del mismo modo, ha vuelto a descartar un acuerdo con el PSC de Salvador Illa, que en su opinión "es el líder de la oposición y del bloque del 155" en Cataluña. En ese sentido, ha criticado a En Comú por pedir a ERC un acuerdo de izquierdas que deje el independentismno en segundo plano.

LA INDEPENDENCIA SIGUE SIENDO LA HOJA DE RUTA

"La primera respuesta es para Jaume Asens, de En Comú: miente o no se entera de nada cuando dice que la hoja de ruta de ERC no es la independencia o la autodeterminación --ha dejado claro--. ERC tiene 90 años de historia y no abarata sus objetivos, sus sueños, que es la independencia".

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir las elecciones catalanas, Rufián lo ha dado por descartado: "Es inconcebible", ha señalado, recordando que Jordi Sanchez ya lo descartó y que habló de ceder los votos necesarios para la investidura.