Rufián recalca que no se puede ser "independentista y racista" porque no existe una "Cataluña pura"

Dice que "hay muchos fachas, incluso con estelada"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este miércoles que no se puede ser "independentista y racista" porque no existe una "Cataluña pura", al tiempo que ha proclamado que "no hay un problema con la inmigración, sino que el problema es que hay muchos fachas, incluso con estelada".

Así lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso que acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer propuestas sobre regeneración democrática y dar cuenta del último Consejo Europeo.

Rufián ha aprovechado su turno para sacar a colación el debate sobre la inmigración que estos días copa la actualidad por la discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados.

"No se puede ser independentista y racista. De hecho, estas dos condiciones niegan la condición independentista, porque no se puede crear una Cataluña plena si es pura porque no existe la Cataluña pura. Somos el fruto de una mezcla y así ha de ser", ha indicado Rufián.

Además, ha avisado de que quién no entienda esta premisa o "no quiere ganar o simplemente quiere volver a una esencia perdedora. Al menos una persona tiene que hablar con los de afuera, el resto que hable con los de dentro, pero al menos una, tiene que hacerlo si quieren ganar", ha concluido, en velada referencia a Junts.