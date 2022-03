Rufián rebaja el tono para reconducir la crisis pero JxCat le pide comparecer

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rebajado este miércoles el tono, tras su crítica directa a los supuestos contactos del entorno del expresident Carles Puigdemont con Rusia, pero JxCat, aunque valora sus disculpas, sigue pidiendo su comparecencia en el Parlament para aclarar dudas.

Ayer martes, Rufián desató una tormenta política entre socios del Govern, al dar credibilidad a las informaciones sobre los supuestos contactos del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en Rusia en busca de apoyos al procés: "Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada, porque así durante un rato se creían que eran James Bond", denunció.

Ya por la noche, el Consejo por la República, el espacio parainstitucional que lidera Puigdemont desde Bélgica, publicó un tuit en el que tildaba de "inaceptable que 10 horas después de unas declaraciones que se califican por sí solas aún no haya habido una rectificación pública" y exigía "una disculpa inmediata e inequívoca desde ERC por la declaración insultante" de Rufián.

La dirección de ERC, en realidad, acordó con Rufián que debía desmarcarse de los supuestos vínculos del entorno de Puigdemont con Rusia, pero no pactó en ningún caso las palabras y el tono que acabó utilizando, según han explicado a Efe fuentes republicanas.

El tono de las críticas lanzadas por Rufián en rueda de prensa en Madrid generaron incomodidad en la dirección republicana, que optó por guardar silencio, sin desautorizarlo ni tampoco suscribir su declaración.

El mutismo lo ha mantenido también hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una rueda de prensa desde Stuttgart (Alemania) ha rehusado valorar esta polémica.

Para intentar reconducir la crisis sin implicar en ella a los altos mandos de ERC, ha sido el propio Rufián quien ha hecho unas nuevas declaraciones para pedir "disculpas" por si su "contundencia molestó a según quién", pero ha justificado su "vehemencia" en que el independentismo se juega su "credibilidad" y "de ninguna manera debe alinearse" con el gobierno ruso de Vladímir Putin.

Fuentes de JxCat consultadas por Efe han dicho "valorar las disculpas" de Rufián "por las formas" de su crítica, pero la formación que preside Puigdemont "mantiene la petición de comparecencia" en el Parlament del portavoz de ERC en el Congreso.

"Queremos que no quede ninguna sombra de duda sobre la acción internacional del independentismo", señalan desde JxCat.

El grupo parlamentario de JxCat ha registrado ya la petición de comparecencia de Rufián ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para que informe "sobre las acusaciones y difamaciones que vinculan el independentismo con Rusia".

Mientras tanto, Alay ha negado en Rac1 haber pedido apoyo ruso al proceso independentista y ha instado a ERC a desmarcarse de unas declaraciones de Rufián que considera "muy injustas".

Alay ha lamentado que "alguien que forma parte del movimiento independentista dé pie a hacer más verídica la fantasía que ha creado la Guardia Civil y supongo que también el CNI y algún juez, sobre contactos que hubo con Rusia y otros países del mundo".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reprochado a ERC y JxCat sus "riñas", que demuestran que el Govern "no va", y les ha recetado diálogo, especialmente con una comunidad educativa ahora en huelga.

"No es momento de riñas entre socios de Govern, lo que me reafirma en mi demanda de que haya un cambio de rumbo en la Generalitat. Las cosas no pueden continuar así. No es momento de peleas y discutirse en un tono elevado entre socios que deberían compartir un proyecto", ha dicho Illa desde Sant Pere de Ribes (Barcelona).

A su vez, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha dicho que los "verdaderos aliados" de Putin "están sentados en el gobierno de la Generalitat" y en los escaños que ocupan "los separatistas y los comunistas amigos de Nicolás Maduro".