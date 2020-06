Rufián pide a Unidas Podemos "dejar de callar" ante los pactos del Gobierno con Cs

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves a Unidas Podemos "dejar de callar" ante los pactos del Gobierno con Cs, ya que ve incompatible que un Ejecutivo se considere plural, plurinacional y progresista pactando con el partido naranja, en vez de con ERC.

"Cada vez que escogen a los 10 diputados de Cs, que son los mismos que la foto de Colón, y cada vez que miran hacia este lado en contra del diálogo, serán una cosa. Si miran a los diputados de ERC, serán y son otra cosa. El dilema es para ellos", ha avisado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Por eso, Rufián cree que los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno deberían ser un "actor imprescindible" para facilitar los pactos con ERC y también para reanudar la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán.

Sobre la mesa, confía en que se volverá a reunir en julio porque está convencido de que el compromiso por parte del Gobierno es real y porque lo han dicho tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el vicepresidente, Pablo Iglesias, aunque duda de la fiabilidad del PSOE: "Conocemos perfectamente lo que es el PSOE, pero el compromiso existe".

También ha vuelto a advertir de que, si no se cumple el acuerdo para reactivar la mesa de diálogo, ERC dará por finalizada la legislatura: "El principal peligro de este Gobierno es la mesa. Si la mesa no existe, si el diálogo no existe, la legislatura tampoco".