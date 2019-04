Rufián pide "responsabilidades políticas" al PSOE por lo ocurrido en Coripe

El número dos de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este lunes "responsabilidades políticas" al PSOE por el episodio ocurrido en Coripe (Sevilla), cuando fue quemado y tiroteado un muñeco que representaba al expresidente catalán Carles Puigdemont.

En un acto electoral en Barcelona, delante de la Conselleria de Economía, Rufián ha condenado lo ocurrido en este pueblo sevillano y se ha preguntado qué es lo que habría ocurrido si en un pueblo de Cataluña se hubiese hecho lo mismo con una imagen de Pablo Casado (PP) o de Albert Rivera (Cs).

"Si esto hubiese ocurrido en Cataluña seguramente ahora estarían de camino hacia la Audiencia Nacional", ha señalado el candidato republicano, que ha insistido en pedir "responsabilidades políticas" al PSOE por lo ocurrido, ya que el alcalde de Coripe es militante socialista.

"Es una auténtica barbaridad, no hay ningún tipo de tradición que justifique cosas como esta", ha afirmado Rufián que, sin embargo, a "título personal", se ha mostrado partidario de "no llevar ante un juez" a los responsables de este suceso porque "no hay que penalizar la libertad de expresión".

También ha exigido "a los mal llamados partidos constitucionalistas que rebajen el tono" y eviten la catalanofobia a fin de mejorar el clima político y prevenir conductas como la de Coripe.

El candidato de ERC ha condenado los ataques a sedes de PSC y Cs ocurridos en las últimas horas, pero ha pedido que no haya una doble vara de medir, "porque la sede de ERC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sido atacada catorce veces en el último año y no veo que esto haya salido en ningún telediario".

"La pregunta que me hago es por qué son noticia algunos ataques y otros no", ha subrayado Rufián, que ha insistido en la necesidad de "rebajar el clima" de tensión.