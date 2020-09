Rufián pide al PSOE apostar por ERC: Pactar con Cs es la muerte del Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga "un esfuerzo" por pactar los presupuestos con ERC, pues cree que un acuerdo con Ciudadanos conllevaría muchas contradicciones y "la muerte del Gobierno de coalición" a medio o largo plazo.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) tras reunirse este jueves con Sánchez en la Moncloa, Rufián ha dicho tener la sensación de que el jefe del Ejecutivo está aún reflexionando su estrategia de cara a aprobar los presupuestos generales del Estado (PGE).

Sin embargo, ha señalado que el jefe del Ejecutivo "lleva intentando desde hace mucho tiempo" reunir en pactos a "espacios políticos tan diferentes como Podemos y Ciudadanos", algo que ya consiguió en las últimas votaciones del estado de alarma, según ha recordado el portavoz republicano.

Rufián enmarca en la posible tutela de la Unión Europea a las cuentas españolas el intento del Gobierno de acercarse a la formación de Inés Arrimadas, porque -ha dicho- es "mucho más sencillo" pactar unos presupuestos restrictivos con Ciudadanos que con ERC.

"Ciudadanos no pide absolutamente nada... Lo que pide es sacarnos a nosotros de la ecuación", ha dicho Rufián, que avisa a Sánchez de que "lo sencillo no siempre es compatible con lo bueno".

"Hay que preservar el espíritu de la moción de censura y creo que vale la pena hacer el esfuerzo con nosotros", ha afirmado Rufián, que ha reiterado la disposición de ERC a dialogar siempre que el jefe del Ejecutivo cumpla con sus compromisos pendientes desde la investidura.

Respecto a la convocatoria de la mesa de diálogo con Cataluña que Sánchez se mostró dispuesto a reunir a mediados de septiembre, Rufián ha deslizado que podría tener lugar entre el 11 de septiembre -Diada- y el 17, cuando está previsto que el Supremo vea el recurso sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

"Hay un espacio, una ventana de oportunidad", ha incidido en referencia a esos días.

En su opinión, Torra tiene que aceptar la convocatoria de esa mesa de diálogo. "No le podemos decir a la gente que ahora no toca", ha dicho el portavoz republicano en el Congreso, que considera que el president "tiene que hacer política, y no sentarse a dialogar es la antipolítica".

Con respecto a la posibilidad de que los cambios en el Govern impliquen que no se convoquen por el momento las elecciones en Cataluña, ha ironizado sobre que estamos ante "la cuarta o quinta temporada" de una serie que empezó -ha dicho- el 29 de enero, cuando Torra apuntó a que la legislatura estaba acabada.

Rufián ha considerado que quizás era lógico que no se convocasen comicios en una situación de pandemia, pero sí ha comentado que le "sorprende" el movimiento de este jueves del president.