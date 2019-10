Rufián pide liderazgo en Cataluña y cuestiona los infiltrados: "Al final son los de siempre y son de aquí"

Llama "salvajes" a los violentos pero también critica las explicaciones "cortas" de Buch sobre las cargas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado liderazgo en Cataluña para articular la "frustración y dolor" que hay en las protestas y, ante la violencia que se vive en las calles, ha dudado de las palabras del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre que la provocaban infiltrados. "Al final son los de siempre y son de aquí", ha manifestado.

Aunque ha defendido que Torra expresó su condena a la violencia con un mensaje "contundente", Rufián ha declarado que "hace falta liderazgo" en Cataluña para canalizar la situación. "Se necesita como respirar, para poder articular la frustración y el dolor que hay en las calles", ha sostenido.

Según el portavoz de Esquerra, "todos" los partidos tienen que ejercer ese liderazgo para reconducir la situación. "No hay político catalán que no deba llamar a la mesura, a la concordia, al acuerdo y la palabra. Me da igual el partido, no se trata de independentismo", ha subrayado.

Rufián ha tachado de "salvajes" a las personas que están detrás de la violencia en las calles de Cataluña las últimas tres noches y ha asegurado que "la capucha, la barricada y coches quemados" no representan al independentismo.

Con respecto a la autoría de estos altercados, Rufián ha cuestionado la teoría deslizada por Torra de que infiltrados estaban detrás de los actos violentos. "Soy reacio a las conspiraciones, no tengo ni idea. Al final son los de siempre y son de aquí", ha zanjado en declaraciones a RNE.

En este sentido, el dirigente de ERC ha lamentado estas acciones porque mientras se habla de violencia, no se habla de lo importante: "de una sentencia que no ayuda en nada". "Mientras hablamos de barricada, no hablamos de eso", ha afirmado.

BUCH DEBE DAR MÁS EXPLICACIONES

Con respecto a las cargas policiales registradas estas jornadas, Rufián ha reiterado que pide explicaciones y responsabilidades al conseller Miquel Buch. "Es inadmisible, alguien me lo tiene que explicar, que una furgona de Mossos atropellara a un chaval en Tarragona", ha señalado, en alusión al incidente vivido ayer.

"Me tienen que dar explicaciones, ayer se quedaron cortos y conviene que el conseller de más explicaciones", ha indicado, sin llegar a pedir la dimisión de Buch, ya que considera que el problema va más allá de quien ocupa el cargo de conseller.

Según ha subrayado, ante una "salvajada" así, en cualquier país democrático el responsable saldría a dar explicaciones.