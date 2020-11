Rufián pacta con Sánchez un ataque a la política fiscal de Madrid y otras noticias que debes conocer

1. Nuevo ataque a Ayuso: Rufián anuncia un pacto con Sánchez para fulminar la bajada de impuestos en Madrid

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este martes un preacuerdo con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales de 2021, que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que puso en marcha el Gobierno del PP en 2015, así como la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que ha definido como el "paraíso fiscal" de Madrid. El partido independentista está por la labor de permitir que el Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias saque adelante su proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Algunos de los detalles más importantes de las enmiendas pactadas entre ERC y Moncloa destaca la capacidad de devolver la autonomía de gastos a la Generalitat.

2. La condición del PNV para apoyar los PGE: el Ejército deberá abandonar el cuartel de Loyola en San Sebastián

El 'sí' del PNV al proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado está condicionado por un nuevo agente protagonista: el Ejército deberá abandonar el cuartel de Loyola en San Sebastián. La operación se culminaría a lo largo del próximo año y las dos partes involucradas, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián deberán negociar los términos del traspaso. Por otro lado se tendrá que buscar una nueva ubicación a los más de medio millar de efectivos que están allí destinados. El objetivo del Ayuntamiento es derribar estas instalaciones militares para construir más de 2.000 "eco-viviendas".

3. Seis personas y reuniones hasta la una, las claves de la Navidad en nuestro país en tiempos de pandemia

Miles de personas se reúnen en la plaza de la Puerta del Sol para festejar la llegada del Año Nuevo, 2019. EFE/ David FernándezDavid Fernández

El Gobierno ha elaborado un plan para las fiestas navideñas que limita el aforo de las reuniones a seis personas y fija el toque de queda a la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja, al tiempo que aconseja no celebrar la Cabalgata de Reyes, unas medidas que aún tiene que negociar con las autonomías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También plantea a los estudiantes universitarios que regresan a casa para las vacaciones "que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención".

4. El Gobierno y las comunidades autónomas se sientan a negociar con la mirada puesta en las vacunas

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizará esta tarde la estrategia de vacunación contra la covid y el plan del Gobierno de cara a las navidades, en el que aconseja no celebrar reuniones de más de seis personas o ampliar hasta la 01:00 la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja. Son solo dos de las propuestas que ha hecho el Ejecutivo para estas fechas tan señaladas aunque, según dejó claro ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, requiere de "un proceso de discusión" y "no hay nada cerrado" porque el objetivo es lograr el consenso de todas las comunidades.

5. Un ensayo descarta la hidroxicloroquina como tratamiento profiláctico eficaz contra la covid-19

El ensayo clínico sobre el tratamiento preventivo con hidroxicloroquina (HCQ) frente al Covid-19 ha concluido que este medicamento "no tiene efectos beneficiosos" en la prevención del contagio en personas sanas que han estado expuestas a un caso positivo. La revista 'New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados del estudio en el que han participado la Conselleria de Salud de la Generalitat, la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) y el Centre d'Estudis Epidemiolgics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (Ceeiscat).