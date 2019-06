Rufián ve injustificable que la Fiscalía rechace que Junqueras recoja su acta

JUICIO PROCÉS

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recriminado este martes que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Supremo que no autorice la salida de la cárcel de Oriol Junqueras el próximo 17 de junio para adquirir la condición de eurodiputado, porque cree que es algo injustificable.,Según ha manifestado en declaraciones tras la Junta de Portavoces, aunque esta decisión es algo "previsible" no se entiende y no hay ningún abogado ni juez "mínimamente objetivo que pued