Rufián hace un llamamiento en Alsasua a unirse contra el fascismo

El diputado y número dos de la lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento en Alsasua, donde ha denunciado las penas impuestas a jóvenes de esa localidad por la agresión a dos guardias civiles, a unirse en "diques, murallas y muros contra el fascismo azul, naranja y próximamente verde que nos amenaza".

Rufián se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a los periodistas en la manifestación celebrada en esa localidad navarra en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma las penas de 2 a 13 años de cárcel a los autores de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.

"Estamos aquí en defensa de la democracia. Esto no es una manifestación como seguramente dirán algunos medios de comunicación independentista o de independentistas", sino para "denunciar la deriva, la enorme regresión reaccionaria y vengativa de este Estado que utiliza siete chavales como cabeza de turco", ha señalado.

Tras denunciar que "por una pelea de bar con un guardia civil y por un tobillo roto llevan algunos más de dos años en la cárcel", ha afirmado que "todo el mundo sabe que sin en lugar de ser de aquí, de Altsasu, fueran de Albacete no estarían en la cárcel. Es una auténtica salvajada", ha aseverado.

En este sentido ha señalado que como republicanos catalanes están "al lado de la defensa de los derechos civiles", para a continuación apuntar que "se equivoca" quien piense que lo que está pasando va de unos chavales en la cárcel "por un pelea de bar" o de "once independentistas juzgados en el Tribunal Supremo".

La "única pregunta que cabe hacerse", según Rufián, es "quién será el siguiente".

"El a por ellos era un a por todos, mañana pueden ser siete u once sindicalistas, siete u once feministas, siete u once periodistas críticos, todos aquellos que supongan un peligro para el estatus quo, para el régimen de 78 para el PP, para Ciudadanos y también para el PSOE pueden sufrir la misma suerte", ha apuntado.

Después de resaltar que pese a las diferencias, los asistentes a la manifestación comparten "los sentimientos y valores de justicia, democracia, libertad y antifascismo", ha concluido haciendo un llamamiento a unirse contra el "fascismo".