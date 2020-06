Rufián al Gobierno: Si sacan a ERC de la ecuación, no habrá mesa de diálogo

(Actualiza la NA3122 con más información)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles al Gobierno de que si opta por los 10 diputados de Cs y "sacan de la ecuación a ERC", quedará fuera la mesa diálogo y, por ello, ha dicho al Ejecutivo que "todo no puede ser. Dime con quien pactas y te diré qué pactas".

En su intervención en el pleno del Congreso que debate y vota la sexta prórroga al estado de alarma, Rufián ha dejado claro que ERC tiene 13 diputados "y los va a utilizar, le pese a quien le pese" y ha subrayado que por ERC "habla y decide ERC. No somos los criados de nadie, nuestro único amo es el pueblo trabajador de Cataluña y a este sólo sirven los hechos".

"Si eligen a los 10 diputados de Cs serán una cosa" y si optan por los 13 diputados del republicanismo catalán serán otra, ha remarcado el diputado republicano.

Rufián ha preguntado al Gobierno qué es lo que quieren pactar con Ciudadanos: ¿vetar comisiones de investigación, suprimir ayudas contra la violencia machista, abrir bares y cerrar ambulatorios....?.

Y dirigiéndose a los escaños de Unidas Podemos, les ha preguntado si acaso eso "les incomoda": "Mientras miran sus móviles sus conciencias dicen que sí, que eso les incomoda enormemente",ha aseverado.

Y Rufián ha añadido algo más y ha pedido a Podemos que ayude a apartar al PSOE de Cs porque de no ser así "las consecuencias las pagaremos todos".

El portavoz republicano ha añadido que Cs "ni es la CDU alemana, ni Arrimadas es Merkel. Cs es Vox en la fase 1 y la señora Arrimadas, Rosa Díaz en fase 2".

Rufián también ha aludido a las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de JxCat al pacto de ERC con el Gobierno para renovar el estado de alarma aunque sin mencionarlos explícitamente.

Así se ha dirigido a quienes "comparan lo que hace ERC" con el pacto de Majestic (firmado en 1996 entre el PP y CiU, y por el que el partido de Jordi Pujol apoyó la investidura de José María Aznar a la presidencia de Gobierno).

En velada alusión a JxCat, Rufián ha señalado que no le consta que Pujol fuese independentista ni de izquierdas. "Nosotros, sí y no me consta que hayamos investido a Aznar. CiU, sí".

Y en ese escenario Rufián ha recordado que ERC es el principal grupo catalán de esta Cámara. "Es lo que hay", ha precisado.

Y ha reiterado que por ERC decide ERC, "desde Bruselas a Martorelles pasando por el Congreso y el Parlamento. No somos los diputados de nadie".

Sobre la mesa catalana, Rufián también ha insistido en que la pervivencia de la mesa de diálogo y negociación pasa por la "pervivencia" de ERC como "actor imprescindible en la gobernabilidad y ha asegurado que la diferencia de que esa mesa "perviva o muera" es tener un tiempo de construcción o un tiempo de destrucción.

"En esa mesa no se juega el papel de ERC, se juega atajar un odio que pervive por generaciones, que ganen los que pican cacerolas o los que las llenan. En definitiva nos jugamos la democracia", ha dicho.

El portavoz parlamentario ha señalado que de la izquierda depende que la retórica "golpista" de la derecha sea algo más que retórica.

Y se ha dirigido al Ejecutivo con esta reflexión: "Tienen el gobierno pero ¿tienen el poder?. Yo creo que no".

Rufián ha recordado a Sánchez que cada vez que ha querido hacer política "ERC ha estado" y si no estuvo dos veces (votaron en contra en la cuarta y quinta prórroga) fue porque ERC "no es socia del Gobierno, ni del PSOE ni de Unidas Podemos, es socio del diálogo y de la gente".

Y cuando estas no están en el centro de la toma de decisiones, "ERC no está".

El portavoz de ERC ha recordado que a cambio de la abstención de hoy habrá gestión territorializada de los fondos de gestión europeos y ayudas para "sacar del agujero" a los más vulnerables y el compromiso de crear un nuevo plan ante futuros rebrotes, es decir, "no volver a repetir los abusos y la recentralización" que supone la ley orgánica del estado de alarma y la de salud pública. EFE