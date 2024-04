Rufián (ERC) pide a Sánchez que no ceda ante el "filofascismo": "Sería un mal ejemplo"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ceda ante Manos Limpias, una organización "filofascista" porque sería "un mal ejemplo" y le ha recordado que en su partido hubo personas que aguantaron en la cárcel cuatro años.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Rufián ha avalado el voto de ERC a una cuestión de confianza en el Congreso en caso de que Sánchez la planteara porque "nunca" darán "alas a una causa fomentada por el fascismo".

Pero también ha recordado a Sánchez que el Gobierno "no depende solamente de una persona" y que "al final seguramente también es importante que reflexione en torno a su responsabilidad de lo que le está sucediendo".

"Yo lo único que le puedo decir al presidente del Gobierno es que así no, que así no salga. Yo he ido a ver a compañeros, amigos míos como Oriol Junqueras a una cárcel y han aguantado durante 4 años sin irse y creo que por las publicaciones de una organización filofascista como Manos Limpias, pues creo que no conviene irse, sería un mal ejemplo", ha recalcado.

Sobre si la dimisión de Pedro Sánchez pondría en riesgo la aprobación final de la ley de amnistía, Rufián ha señalado que la ley no depende tanto del presidente como de la decisión "de un juez"

Rufián ha lamentado que Sánchez ponga "pie en pared" para proteger a su familia ante el "fascismo que no nos tiene que doblegar".