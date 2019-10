Rufián (ERC) pide impedir una "gran coalición" entre el PSOE con PP o Cs

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 10N, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves a los catalanes que "sentencien" con sus votos una nueva victoria del republicanismo catalán a fin de que "el PSOE salga debilitado y no pueda hacer la gran coalición con el PP o con (Albert) Rivera (Cs)".

En el acto de inicio de campaña, en el Sant Andreu Teatre de Barcelona, Rufián ha afirmado que cada vez que el PSOE puede elegir, escoge la peor opción, y si puede, después del 10N, hará "la gran coalición con el PP o con Rivera".

"La única forma de impedir esto -ha afirmado- es que gane el republicanismo catalán, puesto que ellos ya sentenciaron de la única forma que saben, utilizando la represión y los tribunales, y nosotros tenemos que sentenciar en las urnas".

"Tengo una mala y una buena noticia, la mala es que Pedro Sánchez no tiene principios, la buena noticia es que si pierde o sale debilitado, se sentará y dialogará", ha pronosticado Rufián.

"Nosotros queremos hablar con todos, y no desapareceremos por mucho que nos juzguen y encarcelen, pero ellos tampoco, por lo que hay que hablar", ha apuntado antes de considerar que "votar a ERC es un gesto de emergencia civil y nacional".

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha señalado por su parte: "Sánchez no ha aprendido que con el código penal no se puede ganar, y el futuro de este país no lo decidirá ni el Gobierno español ni el Tribunal Supremo, ni aplicando el Código Penal; los decidimos los catalanes".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho que Pedro Sánchez "es el mejor representante de la derecha española, y ya no hay ninguna diferencia entre el PSOE y el PP".