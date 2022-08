Rufián (ERC): "Me gustaría volver a Catalunya a hacer política, pero se tienen que dar resultados"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que le gustaría "volver a Catalunya a hacer política, pero se tienen que dar resultados" en las elecciones municipales de 2023.

En una entrevista a 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, Rufián ha sostenido que con la izquierda se puede revalidar la actual aritmética parlamentaria: "Luego ya veremos si se puede conformar un Gobierno".

Preguntado por su continuación en el Congreso, ha respondido: "Estaré hasta que aquellos que me dijeron que viniera, Oriol Junqueras y Joan Tardà, me digan que vaya para casa. La política se parece al fútbol, si no metes goles, no juegas", ha reflexionado.