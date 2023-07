Rufián ve "dramático" que Yolanda Díaz evite defender el referéndum para no perder votos

El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha tildado este miércoles de "dramático" que la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, evite defender el referéndum en Cataluña para no dejar escapar votos "en según qué lugares" del Estado.

Así lo ha expresado en un coloquio organizado por Nueva Economía Fórum, acompañado por su número dos en la lista, Teresa Jordà, además de la plana mayor de ERC y miembros del Govern.

"Que Yolanda Díaz, que yo estoy convencido de que está a favor del derecho a la autodeterminación porque es de primero de izquierdas, no pueda decir que está a favor de ello en Cataluña, porque no la votan en no sé dónde, me parece dramático", ha opinado.

Ante esta situación, ha reconocido que, defienda o no una consulta en Cataluña, "le dirán de todo" dentro del "progresismo español", por lo que le ha recetado que mantenga "la cabeza bien alta".

Para Rufián, Díaz ha sido una "extraordinaria ministra de Trabajo" y ha explicado que cree que "le tiene que ir bien" el 23J, ya que es "la esperanza de muchísima gente".

De hecho, ha recordado a los comunes, integrados en las listas de Sumar, que ERC no es "su adversario": "Es una muy mala idea ir en contra de ERC para ganar votos", ha avisado Rufián, que les ha sugerido cuál es la fuerza rival: "PSOE, PSOE, PSOE".

Haciendo balance de la legislatura pasada, Rufián ha opinado que han quedado dos debates en el tintero, sobre todo en el ámbito de la seguridad: la reforma de la ley mordaza y la gestión de las devoluciones en caliente.

Aun así, se ha congratulado de que, junto a EH Bildu, han "obligado" al PSOE a "mirar hacia su izquierda de forma constante" durante la pasada legislatura y ha pedido que estas dos formaciones sean claves: "A más fuerza de ERC y EH Bildu, más mira hacia su izquierda el PSOE y más difícil será un pacto PP-PSOE".

Sobre la propuesta de Sumar de establecer una herencia universal de 20.000 euros, que se haría efectiva al cumplir los 23 años, ha considerado "una buena noticia" que se plantee este debate, aunque ha sugerido que la renta de cada ciudadano "tiene que tener algún tipo de papel" en la cuantía o asignación de la ayuda.

"CON TRECE VOTOS EN EL CONGRESO, HEMOS HECHO MILAGROS"

Por otra parte, Rufián ha denunciado que "la derecha y la ultraderecha se han apropiado de marcos" históricamente vinculados con la izquierda: "Antes, ser políticamente incorrecto, ser transgresor era ser anticapitalista, feminista (...); ahora, desgraciadamente, (...) es ser racista, homófobo, machista".

Se ha mostrado preocupado por el hecho de que "haya tanta clase trabajadora" que escuche al líder de Vox, Santiago Abascal, o al candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, y "piense que es de los suyos".

Finalmente, ha definido a ERC como un partido "que está por llegar acuerdos, incluso asumiendo contradicciones", en alusión a la estrategia negociadora de la pasada legislatura, y ha criticado a quienes "nunca tiene incoherencias" y se dedican a "comentar la jugada desde un sofá".

"Nosotros, con 13 votos en el Congreso, hemos hecho milagros", ha sentenciado.