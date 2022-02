Rufián dice que "se ha pasado de frenada" quien pensó que ERC apoyaría una reforma laboral que "sólo gusta a Ciudadanos"

Se mantiene en el 'No' y acusa al Gobierno de no moverse y de obviar a sus socios, pero asegura que ERC seguirá "dialogando" en el futuro

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que alguien del Gobierno "se ha pasado de frenada" al pensar que su formación iba a apoyar una ley que no deroga la reforma laboral del PP, en contra de lo que se había prometido, y que "sólo gusta a Ciudadanos".

Así lo ha dicho Rufián en los pasillos de la Cámara a poco más de 24 horas de la votación del decreto ley que incluye le pacto sellado entre empresarios y sindicatos para un nuevo marco de relaciones laborales.

Rufián ha incidido en que su partido "escuchará hasta el último minuto" antes de la votación para la convalidación del decreto pero ha dado su palabra de que el Gobierno "no se mueve" ni ofrece alternativas a ninguna de las reivindicaciones que ERC y otros grupos independentistas han puesto sobre la mesa.

PARA ESCUCHAR TE TIENEN QUE HABLAR

"ERC escuchará hasta el último minuto, pero para escuchar, te tienen que hablar y hay un parte del Gobierno más preocupada de intentar vender su relato que de intentar sacar su reforma y eso es un problema", ha sentenciado.

Rufián ha dicho que no quería entrar a "desmentir" al Ministerio de Trabajo desde el que se afirma que sí hay negociación con ERC, pero ha insistido en el mensaje de que "hoy por hoy" en el Gobierno están más pendientes de "vender su relato" que hablar con su grupo."Si no se mueven, si no ofrecen nada, no nos podemos mover", ha remachado.

"Ha puesto sobre la mesa un trágala y ERC no pacta, negocia ni vota trágalas", ha enfatizado, a la vez que ha remarcado que "la responsabilidad es de quien no quiere negociar" y deslizar que "hay quien se ha pasado de frenada". Rufián ha evitado poner nombre al destinatario de la acusación y se ha limitado a señalar que lo ha hecho quién pensó que iban apoyar una ley que no deroga la reforma laboral "como si fueran las tablas de Moisés".

En este contexto, ha lamentado que el Gobierno no quiera "utilizar" una mayoría que sí existe en el hemiciclo para cumplir su promesa de "derogar" aquella ley aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en 2012.

A su juicio la posición "inexplicable" no es la de ERC y otros partidos soberanistas, sino la de "jurar y perjurar que la vas a derogar y luego presentar una reforma que sólo le gusta a Ciudadanos".

IGNORAN A QUIENES LES APOYAN

En definitiva, Rufián creer que lo que está haciendo el Gobierno al presentar su decreto como "lentejas" y negarse a cualquier cambio es "ignorar a la sede de la soberanía nacional" y "obviar" a los grupos que "durante mucho tiempo" le han dado apoyo en el Congreso.

Preguntado sobre cómo afectará a las relaciones con el Gobierno si finalmente, como todo apunta, se apoya en Ciudadanos para salvar la reforma laboral, Rufián ha garantizado que el suyo es un partido "serio" que siempre está dispuesto al diálogo y la negociación.

"Lo hemos demostrado con enormes presiones, somos muy conscientes de cuál es la alternativa a esta aritmética gubernamental, pero también tenemos que ser responsables con nuestros compromisos y hace diez años que la izquierda soberanista vasca, catalana y gallega dijo que había que derogar la reforma laboral".