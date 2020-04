Rufián critica las "nefastas" palabras de Budó: "No me escucharán decir nunca nada así"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado este jueves las "nefastas" palabras de la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, que aseguró que si Cataluña hubiera sido independiente, "no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados" porque habrían iniciado antes el confinamiento.

En concreto, Budó ha aseguró que la Generalitat, de haber estado al frente de la crisis en Cataluña, había decretado el confinamiento 15 días antes. "Probablemente no tendríamos ni tantos muertos ni tantos infectados, y probablemente se habría podido controlar mejor esta pandemia", ha señalado la dirigente catalana.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Rufián ha aseverado que no comparte sus declaraciones. "No me escucharán decir nunca nada así", ha añadido el político catalán.

Las palabras de Budó también fueron duramente criticadas por la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que recordó que la pandemia del coronavirus es "global" y no entiende "de fronteras ni de ideologías".

Sin embargó, la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, respaldó este miércoles desde la tribuna de la Cámara Baja las declaraciones de Budó. "Hay motivos fundamentados para creer que teniendo un Estado independiente la respuesta hubiera sido más ágil y las acciones más eficaces", esgrimió.