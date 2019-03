Rufián no se corta e insulta a Colau por retirar el lazo amarillo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona retiró este jueves el lazo amarillo de su fachada principal, tal como le ordenó ayer por la tarde la Junta Electoral de Zona que hiciera en el plazo de 12 horas. "El Ayuntamiento de Barcelona quiere contribuir a generar un clima de debate electoral sereno y constructivo que se dé en el terreno de la política y no en el ámbito judicial", indicaron fuentes municipales tras la retirada anoche del símbolo.

El Gobierno de Ada Colau solicitó un informe al Secretario General del Ayuntamiento, que constataba la obligación de retirar la simbología y la obligación de la institución de hacerlo de forma inmediata, al igual que ya sucedió en las pasadas elecciones del 21 de diciembre. Por este motivo, se procedió a la retirada del lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento.

El gesto de Colau no ha gustado nada a Rufián. El diputado de ERC lo ve como un "ejemplo" de "cobardía" de la alcaldesa de Barcelona. "Me encantaría que se retiraran antes los 3.000 símbolos franquistas que hay en Barcelona", añadió el diputado republicano. Además, Rufián quiso recordar que el lazo amarillo no simboliza "la independencia" ya que, a su parecer, "simplemente hace falta ser demócrata y estar en contra de la violación de los derechos civiles en Cataluña" para usarlo. "Habrá que ver quiénes serán los siguientes en juzgar, 11 sindicalistas, 11 humoristas u 11 periodistas. Esto es el reflejo de una deriva reaccionaria con la presencia sobre todo de Vox y el apoyo de PP y Ciudadanos", señaló el dirigente de ERC.