Rufián censura que la Generalitat de Cataluña organice actos para "blanquear" a Pujol

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha censurado que la Generalitat de Cataluña organizase este lunes un acto que contó con la participación del el expresidente catalán Jordi Pujol. "No estoy de acuerdo con blanquear la corrupción y actos de este tipo, con todo respeto hacia quienes asistieron y montaron, no ayudan", ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, al ser preguntado por ese acto organizado por la Consejería de Acción Exteriores en el que Pujol reapareció para clausurar unas mesas redondas donde también participaron los expresidentes Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont, así como José Montilla.

"Yo soy de Santa Coloma de Gramanet y allí Pujol no es una figura magnánima ni muchísimo menos sino que está mucho más cerca de (Luis) Bárcenas", ha destacado Rufián para dejar claro que "no suma absolutamente nada" y, además, no les conviene participar de "un blanqueamiento de la corrupción".

El independentista catalán ha dicho respetar la figura de Pujol "como institución" pero no su actividad política. "No vengo de la admiración hacia un régimen que duró demasiados años en Cataluña y evidentemente no estoy de acuerdo con homenajes a quien lo lideró --ha insistido--. Una cosa es no vilipendiar y otra participar de homenajes.