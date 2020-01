Rufián se afana en atacar a Ciudadanos y su última broma se le vuelve en contra

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró este martes que celebrar un referéndum de autodeterminación es "una cosa normal" en el mundo y dio por hecho que en Cataluña habrá otra convocatoria como la del 1 de octubre de 2017: "Lo volveremos a ejercer". El político preso compareció ante la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junqueras fue recibido, junto al resto de exconsejeros en prisión, entre aplausos por parte de los diputados independentistas y trabajadores de la Cámara afines a las tesis separatistas.

El acto fue un show de propaganda independentista donde, lo de menos, fue la aplicación del artículo 155 por parte de Rajoy después de la declaración unilateral de independencia de Puigdemont. No todos los partidos quisieron participar de este acto. El grupo parlamentario de Cs abandonó la comisión después de que su portavoz, Lorena Roldán, reprochara al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación, que no haya pedido perdón. Roldán le dijo que "no es un mártir" y lamentó que haya comparecido para "reafirmarse en todos los delitos". "Ustedes no son ningunos mártires, fueron los instigadores", añadió. Los diputados de Cs no esperaron a escuchar la respuesta de Junqueras a su intervención: "Vamos a abandonar esta comisión, pero no sin antes instarles a que rectifiquen y dejen que Cataluña pueda seguir adelante y dejar atrás la etapa negra del 'procés'". "¿Ahora se van?, ¿ahora que empezábamos a dialogar?", le respondió con ironía Junqueras.

Este gesto de Ciudadanos no pasó inadvertido para Gabriel Rufián, que en Twitter mostró su alegría por ver de nuevo a Junqueras en el Parlament. "¡Qué falta nos hacías!", escribió en Twitter. Y aprovechó la ocasión para meterse con Ciudadanos: "Que nadie vuelva a decir que los de C’s son como la orquesta del Titanic que estos al menos se quedaron".

Que nadie vuelva a decir que los de C’s son como la orquesta del Titanic que estos al menos se quedaron. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 28, 2020

La broma hiriente de Rufián contó también con la respuesta de muchos usuarios de esta red social. "Que nadie diga que los de ERC en 18 meses están fuera del Congreso, que al final, siempre se quedan", señala un usuario recordando que Rufián prometió en 2016 que su partido sólo estaría año y medio más en el Congreso porque Cataluña iba a declarar la independencia. "¡Como tú! Que está el barco hundido y aún estás dentro", le ha señalado otro identificado como independentista. "¿A qué? ¿Al hundimiento al que abocáis a Cataluña? ¿Esa es tu analogía?", le ha dicho otro. "El Titanic es un paralelismo de vuestro 'partido'. El bolardo que te tragaste con el coche en Crevillent es el iceberg", ha rematado un usuario más.