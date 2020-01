Rufián advierte a Sánchez de que sin mesa de diálogo no habrá legislatura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, de que si no cumple con la creación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat pactada en el acuerdo para su investidura tampoco habrá legislatura.

En su intervención en la sesión de investidura, ha situado esta condición como medida para hacer que "el PSOE cumpla" y, tras puntualizar que será "muy claro al respecto", ha repetido hasta tres veces que "si no hay mesa no hay legislatura".

Rufián ha recordado que ERC ya ha hecho "antes" esto, que supondría dar por roto el acuerdo para la investidura, y ha insistido en que "puede volver a hacerlo" porque si la creación de esta mesa no se cumple "no se estará estafando a un partido, sino al pueblo de Cataluña".

SÁNCHEZ LE GARANTIZA EL DIÁLOGO

Sánchez ha respondido que cumplirá con el compromiso adquirido en el acuerdo de los socialistas y Esquerra y se creará la mesa de negociación entre gobiernos sobre Cataluña. "La comisión se va a crear, no vamos a tener por esta parte ese problema", ha dicho Sánchez en su réplica a Rufián, en la que ha defendido la necesidad de dar ese "paso importante y necesario" y ha subrayado que su obligación es "hacer política".

Además, en su segunda respuesta al portavoz de Esquerra, Sánchez ha insistido en que hay que "trascender los bloques" y del mismo modo que Rufián no le puede imponer el sentimiento independentista él tampoco el de ser español pero cree que entre ambos pueden lograr un "cambio de percepciones" y a eso están llamados. "Por nosotros no será", ha asegurado.

Tras escuchar reproches duros del portavoz de ERC, que incluso ha hablado de los "bandazos" del líder socialista sobre Cataluña, Pedro Sánchez ha respondido a alguna de esas acusaciones. Ha subrayado, por ejemplo, que él siempre ha hablado de "conflicto político" al mismo tiempo que definía la situación como "crisis de convivencia", y no cree que ambos conceptos sean incompatibles.

Y también ha considerado, en línea con lo que le ha dicho previamente a la portavoz de JxCat, Laura Borrás, que "todos" tienen que hacer "propósito de enmienda" en los casos en los que las emociones sustituyeron a las razones o no se respetaban los argumentos del contrario, y ha insistido en la necesidad de encontrar el "equilibrio" y puntos de encuentro. Ha reconocido, además, que el "diagnóstico" es distinto, pero ha insistido en su "voluntad firme y honesta" de abordar esta crisis. "Le puedo garantizar que no sólo el PSOE, una amplia mayoría de españoles quiere de una vez por todas resolver este contencioso territorial, que así sea, y si no es esta legislatura que al menos lo dejemos encauzado", ha añadido.