Rufían admite que no conocía la carta de Torra y recuerda que los diputados presos abogaron por no bloquear

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha admitido este miércoles que no conocía la carta del president de la Generalitat, Quim Torra, en la que defiende votar 'no' a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si éste no plante una propuesta "para dar voz a Cataluña", y ha recordado que hasta ahora JxCat había defendido no bloquear la formación de Gobierno.

En declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, Rufián ha reconocido que no sabía "nada" de la carta de Torra. "No ha comentado nada a ERC. No sé si debería haberlo dicho, pero es verdad que nos hemos enterado por la prensa", ha señalado.

Rufián ha recordado que hace unas semanas los diputados de JxCat presos defendieron que no se bloqueara la investidura, en contraposición con la línea de Torra. Entiende que esto forma parte del espacio convergente, al que ha expresado su respeto.

CARTA DE TORRA

En su carta, el president de la Generalitat defiende votar en contra de la investidura de Sánchez, y le critica al líder socialista que no haya dado pasos en favor del referéndum catalán.

"Vuelva a la mesa del diálogo de donde no nos hemos levantado ni nos levantaremos nunca. Es con quien tienes diferencias con quien hace falta dialogar", ha escrito en una carta dirigida a Sánchez en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde también le ha pedido que anteponga el sentido de Estado a los intereses de partido y que no convoque unas nuevas elecciones.

"Le propongo un entendimiento basado en el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y sociales, incluido el derecho a la autodeterminación. Por que este es uno de los consensos de la sociedad catalana y se debe respetar", ha añadido Torra, que le ha afeado su gestión en el último mandato.