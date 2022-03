Rufián abre la puerta a ser alcaldable por Santa Coloma sin dejar el Congreso

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abierto este martes la puerta a convertirse en alcaldable por Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), aunque sin que eso implique dejar su escaño en Madrid.

En rueda de prensa desde el Congreso, Rufián ha reconocido que su candidatura a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet "es una petición de la militancia, y concretamente de Oriol Junqueras y Marta Rovira".

Tras asegurar que "no es la primera vez" que este escenario está sobre la mesa y señalar que "hay gente que tiene ganas", ha lanzado un "aviso a navegantes": "Pase lo que pase, no me voy a ir de aquí", ha advertido, en alusión a su escaño en el Congreso.

"La única condición a todo esto, si es que pasa, es que yo continúe aquí", ha remarcado Rufián, que ha subrayado que su grupo parlamentario tiene aún "recorrido" para "intentar influir en la agenda legislativa" del Gobierno.

"Quiero estar aquí para verlo y ayudar", ha añadido.