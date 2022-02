Rufián aboga por rehacer puentes con los comunes, "pero sin amenazas"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha abogado por rehacer los puentes que se hayan podido romper con los comunes a raíz de la reforma laboral: "A partir de hoy mismo tenemos que volver a hablar. Tenemos muchas cosas a hacer juntos, pero sin amenazas", ha dicho.

Los comunes amenazaron esta semana con dejar de apoyar al gobierno catalán en el Parlament si ERC no respaldaba la reforma laboral.

En una entrevista con el Diari ARA, Rufián ha reivindicado que "el futuro de Cataluña pasa por pactos transversales con los comunes" y ha negado que su "no" a la reforma laboral perjudique a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"No tenemos ningún problema personal con la ministra, no hay cálculo electoral, quien desgasta a Díaz no es el voto de ERC, sino pactar con Ciudadanos", ha dicho.

El portavoz republicano ha subrayado que "al proyecto político que representa Yolanda Díaz le tiene que ir bien" si se quiere evitar que gobierne la derecha en España.

No obstante, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que no puede sustentar la mayoría de investidura "solo por el miedo a la alternativa".

Con todo, Rufián ha restado importancia al alcance de la crisis vivida esta semana entre el Gobierno y ERC, y ha mostrado preocupación por el papel que han jugado quienes "hacen ver que hay fraudes" en las votaciones porque "se empieza así y se acaba con un tipo con cuernos asaltando el Congreso", en alusión al asalto al Capitolio.