Rueda: "Yo no voy a pactar; si me falta un solo diputado, no podré ser presidente"

El candidato del PPdeG a la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que tiene que salir a por la mayoría absoluta porque si le falta "un solo diputado" no podrá seguir siendo presidente de la Xunta de Galicia, ya que él no va a pactar.

En una intervención en el Círculo de Empresarios, en Vigo, por donde han pasado otros aspirantes a presidir la Xunta, ha afirmado que se presenta para "tener una mayoría" que le permita gobernar porque no le "vale otra cosa".

"Yo no voy a pactar. Si tengo mayoría, seré presidente y, si sé que me falta un solo diputado, no podré ser presidente", ha indicado.

Rueda ha señalado que él no puede "comprometer propuestas un poco aventuradas" o que no estén en su mano, así como compromisos que vienen de otros gobiernos como del central, de cuyos presupuestos no se sabe "nada".

Ha criticado que "cosas que Galicia estaba reclamando" desde hace años se conocen "a tres semanas de las elecciones y dependen de unos hipotéticos presupuestos", los del Ejecutivo central, que "no se han empezado a hacer" ni se sabe "cuándo se van a aprobar".

Rueda ha dicho que tiene "propuestas respaldadas para poder hacerlas", que a ninguna de las casi 900 que lleva en el programa "les falta respaldo económico".

En su exposición, el presidente de los populares insistió en aprovechar al máximo la gran potencialidad geográfica de Galicia a la hora de desarrollar las energías renovables y criticó la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno central.

"Pasa el tiempo, los PERTE siguen como estaban y los proyectos tractores continúan esperando los 25.000 millones de euros que aún no se convocaron", ha señalado.

El presidente del PPdeG ha trasladado su "obsesión por la internacionalización" y seguir "analizando los cuellos de botella" en la administración para ser "cada vez más ágiles".