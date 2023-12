Rueda no ve una agresión en el pleno de Cangas (Pontevedra) y critica la interpretación "interesada" del vídeo

El presidente cree que es un intento de "elevar el clima de crispación" y Paula Prado pide al PSOE que "deje de levantar cortinas de humo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no" ve una agresión en los vídeos del pleno municipal de Cangas (Pontevedra) de la semana pasada en el que el concejal del PP José Luis Gestido se dirige a la bancada de la teniente de alcaldesa, Iria Malvido (PSOE).

Preguntado al respecto por los medios este martes, el también líder del PP de Galicia ha criticado a todos los que salen "en tromba" a "elevar este clima de crispación y de enfrentamiento" a partir de una interpretación "claramente interesada" de las imágenes difundidas por redes sociales.

Aunque Rueda no ha dado nombres, una de las principales personas que han salido a criticar la actitud del edil popular ha sido la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría.

El presidente de la Xunta cree que todos ellos "dan por supuesto un montón de cosas" que él "sinceramente" no las ha visto. "Si las hubiera visto lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que creo que no las he visto", ha recalcado.

Por ello, Alfonso Rueda ha recomendado a los socialistas que, "sobre todo en Navidad, se calmen un poco".

El presidente del PPdeG ha insistido en que lo que hay es una interpretación "claramente interesada" de un vídeo en el que, tal y como ha explicado, el concejal del PP hace "un intento" de "tapar el objetivo" del móvil de la teniente de alcaldesa "después de haberle advertido que no le grabase".

"En general, siempre, y mucho más en estas épocas, cualquier clima de crispación, cualquier clima de tensión, yo creo que no es bueno y que estamos en otra cosa, deberíamos estar en otra cosa", ha recalcado.

PRADO TAMPOCO VE LA AGRESIÓN

También ha quitado hierro a la polémica en Cangas la número dos del partido, Paula Prado, que ha aseverado que "ningún vídeo acredita que hubo una agresión" por parte del concejal popular.

A preguntas de los medios este martes en Santiago durante la primera reunión del comité de campaña del PP gallego para las autonómicas, la secretaria xeral ha señalado que el episodio se produjo "en un pleno con muchísima tensión, como puede haber a veces", pero ha negado que el edil José Luis Gestido llegase a agredir a Iria Malvido.

"Pedimos al PSOE que deje de levantar cortinas de humo para tapar su responsabilidad en cuestiones que afectan a los ciudadanos de Cangas, en este caso", ha señalado Prado.