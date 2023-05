Rueda traslada su "disgusto" por el recurso del Estado contra la prórroga de ENCE "a un mes de elecciones locales"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado este martes su "disgusto" y "sorpresa" tras confirmarse que la Abogacía del Estado ha presentado recurso promoviendo incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la continuidad de la celulosa ENCE en la ría de Pontevedra.

"Me llevé un disgusto", ha reconocido el titular del Ejecutivo gallego, a preguntas de los empresarios en un coloquio organizado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra en Vigo.

Alfonso Rueda ha señalado que está "sorprendido" porque la sentencia del Supremo "es bastante clara", y ha ironizado: "Me gustaría que la Abogacía del Estado fuera igual de insistente en otros temas que vemos por ahí".

El presidente de la Xunta ha advertido de que esta actuación del Estado "no es buena" porque la empresa "fue clara desde el principio" y alertó de que necesitaba "seguridad jurídica para seguir haciendo inversiones".

Tras matizar que no pretendía hacer de "defensor de ENCE", el presidente gallego ha apuntado que "llega un momento en que hay que decir: ya se han pronunciado los tribunales, vamos a dejar que se siga produciendo riqueza".

Asimismo, ha criticado que se haya presentado este recurso "a un mes de las elecciones locales", cuando el gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra, presidido por Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), "se ha implicado tanto" (el consistorio también recurrió la sentencia, al igual que Greenpeace). "No me gusta nada, creo que estas cosas deben separarse y espero que no se vuelva a repetir", ha zanjado.