Rueda tacha de "broma" que el Gobierno recurra la ley gallega de litoral "con la que está cayendo" con la amnistía

El Ejecutivo central sitúa la inconstitucionalidad en torno a cinco ejes y destaca que otras comunidades reformaron estatutos para asumir competencias

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reaccionado al recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno central contra la ley gallega del litoral señalando que "parece de broma" que se haga contra una comunidad "tan respetuosa" como Galicia y "con la que está cayendo" en relación velada a la amnistía que negocian los independentistas con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado Alfonso Rueda en una rueda de prensa posterior a reunirse con el ministro de Industria, Turismo y Comercio en funciones, Héctor Gómez, sobre este recurso de inconstitucionalidad que ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes.

En concreto, Rueda ha explicado que la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, le ha llamado para comunicarle este recurso justo antes de entrar a la reunión que ha mantenido con el ministro de Industria.

"No entendemos ni nos gusta", ha denunciado Rueda, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tomar esta decisión "sin ninguna comunicación previa" a la Xunta y en base a un dictamen del Consejo de Estado que no conocen, además de hacerlo en el límite para poder recurrirlo.

Al respecto, Rueda ha defendido que "no es una ley política", sino una norma "de gestión de algo tan importante como la costa", de forma que carga contra los argumentos del Gobierno central de "salvaguardar" la ley en todo el territorio.

"Parece una broma", ha proclamado Rueda, en relación velada con la amnistía que están negociando los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, Héctor Gómez también ha querido tomar la palabra sobre este asunto, remitiéndose a las explicaciones de Isabel Rodríguez, y defendiendo que el Gobierno central "prima los puntos de encuentro" entre las diferentes administraciones.

ARGUMENTACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Gobierno en funciones ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 4/2023 de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia porque "invade competencias estatales" en distintos ámbitos y porque "incorpora de manera unilateral el mar" a su territorio.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha detallado que el recurso se interpone una vez escuchado y "avalado" por el Consejo de Estado. "Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma", ha subrayado, para después añadir que el objeto es "declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado".

Rodríguez ha puntualizado que hay algunas comunidades autónomas que han asumido la gestión de competencias en materia de costas. "Cataluña, Andalucía y, recientemente, Canarias y Baleares lo hacen porque expresamente así lo reconocieron sus estatutos de autonomía. No es el caso de Galicia, que no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones que no están previstas en su norma básica", ha insistido. Según ha agregado, invade, del mismo modo, competencias exclusivas del Estado sobre pesca en aguas exteriores

Según el Gobierno, los problemas de constitucionalidad que presenta el articulado de esta ley autonómica se sitúan en torno a cinco ejes fundamentales: apropiación de la competencia exclusiva del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre; inadecuación a la normativa estatal básica sobre las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar; el mar territorial no forma parte del territorio de una comunidad; la "gestión de los títulos de ocupación" no se puede asumir directamente por una comunidad autónoma a través de una ley --destaca que comunidades como Cataluña, Illes Balears, Andalucía y Canarias han reformado sus estatutos para asumir nuevas competencias--; así como la infracción de la competencia estatal exclusiva sobre pesca en aguas exteriores.