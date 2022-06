Rueda, sobre más pactos PP-Vox: No sería algo imposible si es necesario

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que "lo ideal" sería que su partido no necesitase pactar con otras formaciones para gobernar en ningún territorio, aunque ha reconocido que "no sería algo imposible si fuese necesario".

En una entrevista en la Cadena Ser, Rueda destaca que su partido hará todo lo posible para que no sea necesario tener que pactar con otras formaciones en Andalucía, que este domingo celebra elecciones autonómicas.

"Gobernar en solitario te permite ejecutar tu programa", ha señalado Rueda, que ha concedido que si el candidato de su partido, Juanma Moreno, no lo puede conseguir, entonces habrá que "plantearse pactar".

"Me gustaría que no fuese necesario y si es necesario, veremos; eso sí, sin renunciar a una serie de cuestiones fundamentales", ha reivindicado Rueda, que ha dicho que eso es lo que sucede en su opinión en Castilla y León, donde PP y Vox cogobiernan a pesar de que admite que escucha cosas que no le gustan por parte de la formación de Santiago Abascal.

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ya sostuvo este sábado que "no pasa nada" si su partido tiene que pactar con Vox "antes que repetir elecciones y dar inestabilidad a un territorio", eso sí; añadió, "sin perder los principios y los valores del PP" ni su línea de trabajo.

Preguntado por si efectivamente no pasa nada si su partido tiene que pactar con Vox tras las elecciones de Andalucía, Rueda ha dicho que "no sería algo imposible si es necesario", aunque ha insistido en que el PP va a hacer "todo lo posible para que no lo sea" poder gobernar en solitario si los ciudadanos les dan la confianza mayoritaria.EFE

