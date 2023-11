Rueda, sobre las manifestaciones en Ferraz: "No las apoyo, pero tampoco voy a ser yo el que diga que no se produzcan"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha afirmado este lunes, al ser preguntado que si apoya las concentraciones frente a la sede del PSOE aunque no estén comunicadas a Delegación de Gobierno, que no las apoya, pero tampoco va a ser él "el que tenga que decir que no se vayan a producir".

Así se ha referido Rueda en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP a estas manifestaciones del fin de semana, en las que participó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, frente a la sede del PSOE para protestar contra la amnistía.

En concreto, Rueda ha avisado que la gente "está muy enfadada" y, "sin entrar a juzgar la manera, ni si son adecuadas, si cumplen las normas para que se celebren, ha dicho que comprende que la "gente esté expresando un descontento y una indignación".

Y al ser preguntado por si él personalmente se sumaría a estas manifestaciones, Rueda ha dicho que él está en Galicia salvo cuando tiene una convocatoria del PP a nivel nacional: "Al acabar aquí en Madrid me vuelvo a Galicia".

LA DEUDA, TAMBIÉN CON GALICIA

Asimismo, el presidente de Galicia se ha referido a la condonación de deuda a Cataluña, recogido en el acuerdo entre PSOE y ERC, asegurando que existe "mucha confusión y mucho anuncio" ya que no se ha explicitado la cantidad que se perdonará a Galicia.

En este contexto, Rueda cree que el Gobierno está intentando "amortiguar" la "indignación" que está surgiendo en el resto de España y por ello, bajo su punto de vista, el Ejecutivo de Sánchez ha hablado de que también se condonará la deuda al resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, ha censurado que la deuda "se repartirá entre varios": "La deuda que se está negociando con el independentismo catalán se pretende repartir para que la paguemos entre el resto de comunidades autónomas y, por lo tanto, también que lo pague Galicia".

Al respecto, Rueda ha calculado que cada gallego tendría que pagar unos 400 euros aproximadamente para que se materialice esa condonación de los 15.000 millones de euros a Cataluña, tal y como está recogido en el acuerdo entre PSOE y ERC.

EL ACUERDO CON EL BNG

También se ha pronunciado sobre el acuerdo del PSOE con el BNG, que se firma este lunes en el Congreso, esperando a saber exactamente lo que se rubricará, aunque ha advertido que el pacto alcanzado hace cuatro años "se incumplió absolutamente".

"Por lo tanto, en Galicia nos tomamos con prevención y con bastante ironía el pacto que se va a firmar ahora", ha señalado Rueda, que cree que el BNG "ha sido ignorado completamente durante todo el proceso de discusión para la investidura.

Y es que cree que el acuerdo "rebaja" lo pactado hace cuatro años: "Comprenderá que si hace cuatro años no se cumplió nada de lo que les habían prometido, mucha menor intención. Son los mismos y por lo tanto mucha menor intención y mucha menor posibilidad de que se cumpla lo que pacte, sea lo que sea, en esta ocasión".