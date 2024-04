Rueda, sobre Altri: "Galicia no está para prescindir alegremente de muchísimos puestos de trabajo"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que Galicia "no está para prescindir alegremente de muchísimos puestos de trabajo" como los que supondría la implantación de la fábrica de fibras téxtiles de la multinacional Altri a Palas de Rei (Lugo).

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde ha dicho que él cree "en el futuro industrial" de la Comunidad, indicando que en la zona donde prevé instalarse Altri son "especialmente necesarios" estos empleos.

El líder autonómico ha dicho que son "tranquilizadores" los controles que lleva a cabo el Gobierno gallego sobre cualquier proyecto que pretenda instalarse en la Comunidad.

"Estoy absolutamente seguro de que si, por cualquier circunstancia, en este proyecto, o en cualquier otro, no se cumplen estrictamente las condiciones obligadas, no se otorgará autorización y si se otorga y se informa favorablemente es porque este cumplimiento se produce", ha insistido. "Si cumple, se autorizará. Y si no cumple, no", ha sentenciado.

Preguntado nuevamente por el tema, Rueda ha añadido que se evaluarán todos los impactos que Altri pueda tener y si finalmente se instala en Galicia es porque "la empresa puede estar ahí y cumple con los parámetros".

Por ello, ha dicho que si llega a darse el visto bueno será porque tendrá "efectos beneficiosos" y si hubiese efectos perjudiciales, se podrían compensar de alguna manera.

"En estos días el proceso se está empezando", ha indicado, pidiendo que se huya de "afirmaciones categóricas en negativo" porque "en muchos casos no van a coincidir con la realidad".

Así, ha pedido "paciencia y confianza" y ha querido alejarse de los "planteamientos demagógicos". "Si se puede autorizar, se autorizará. Si no, no", ha reiterado.