Rueda reclama abordar la financiación autonómica sin "negociaciones bilaterales"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado este miércoles abordar la financiación autonómica en conjunto sin "negociaciones bilaterales".

En un acto en Santiago, Rueda ha asegurado que para él es "muy preocupante" la posibilidad de que se pueda condonar la deuda de algunas comunidades.

"El Partido Socialista lleva cinco años de gobierno para reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y abordar la financiación autonómica, que es lo que estamos pidiendo todas las comunidades autónomas", ha dicho.

Sin embargo, ha opinado que "le viene mucho mejor hacer negociaciones bilaterales" en una "muestra de insolidaridad absoluta" que "Galicia no puede permitir".

Rueda ha defendido que "los recursos públicos que hay que distribuir entre todas las comunidades autónomas para atender servicios básicos (...) no se pueden utilizar con el único interés de ser investido o de lograr unos apoyos puntuales".

"Una condonación unilateral sin compensar a Galicia y al resto de comunidades autónomas como mínimo en el mismo porcentaje, no sería aceptable en absoluto", ha proseguido.

Espera que "todo esto no se confirme" y no exista "nada de negociaciones bilaterales" que Galicia "no entendería" si se produjeran.