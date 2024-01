Rueda rechaza poner nota a gestión de la Xunta sobre los 'pellets' y critica manifestación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado poner nota a la gestión del Gobierno gallego ante el vertido de 'pellets' en las costas gallegas, que la conselleira de Medio Ambiente calificó de "matrícula de honor", y ha criticado la manifestación del próximo domingo para denunciar esta gestión.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, al ser preguntado por si comparte la calificación otorgada por la conselleira, ha dicho que él "no pone notas" y no cree que sea bueno porque, además, "si tengo que poner un diez tiene que ser cuando recojamos todos los plásticos, no sólo los 'pellets'", ha añadido.

Ha asegurado que lo que va a intentar es "poner un diez en la limpieza de playas", mientras que en lo de poner notas a la gestión -como hizo esta semana la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez- cree que ya "cada uno juzga como se hicieron las cosas" y los ciudadanos "van a tener ocasión de opinar", ha dicho en referencia a las elecciones del 18F.

Rueda ha cargado, sobre este asunto del vertido, contra la oposición, a la que ha acusado reiteradamente de difundir "bulos" y de "manipulación" en esta crisis, mientras que la Xunta "reaccionó cumpliendo su obligación".

Así, aunque ha expresado su respeto a la manifestación que han convocado para el próximo domingo en Santiago de Compostela colectivos ecologistas y del sector del mar para denunciar la gestión ante la marea de 'pellets', a la que se han sumado los grupos de la oposición, ha considerado que está guiada por "interés político".

A su juicio, es casi una manifestación de la oposición "contra sí misma" y contra lo que han hecho, que es "levantar bulos"; no sólo sobre la gestión de la Xunta, sino también sobre el sector del mar y sus trabajadores, según Rueda.

En todo caso, "prefiero que el BNG se manifieste contra la Xunta que a favor de que se liberen los presos de ETA", ha apostillado, en referencia a la manifestación del pasado fin de semana en Bilbao en la que lo que se pedía era aplicar a estos presos la política penitenciaria ordinaria.

Para Rueda es la Xunta la que "está trabajando" ante la crisis de los 'pellets' mientras que el Gobierno "no hizo nada" y la oposición "seguirá levantando bulos hasta el último momento".

Sobre la limpieza de las playas por parte del dispositivo autonómico, Rueda ha recordado que hay unos 400 efectivos trabajando y ha garantizado que "toda las contrataciones se hacen dentro de la más estricta legalidad", y también se realizará "un tratamiento adecuado" de todos los residuos plásticos que se están recogiendo.

El presidente gallego ha afirmado que la Xunta, en este ámbito, sí que aprendió de otras catástrofes medioambientales, como la del Prestige, mientras que "quien no aprendió nada fue el Gobierno central o algunos partidos", que ante el vertido del petrolero "reivindicaban la recogida en alta mar y ahora se ponen de perfil".