Rueda promete a Feijóo que Galicia será "pilar" de su victoria, defiende "exportar el sentidiño" y le pone deberes

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, se ha comprometido ante el líder nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a un "resultado histórico" en Galicia, que será un "pilar de la victoria" el próximo 23 de julio. "Las cosas van bien", ha dicho, con prudencia, el mandatario autonómico, en referencia velada a las encuestas y datos que se manejan y lejos de "proclamar grandes números", también en una crítica implícita al BNG por proclamar que se conseguirá grupo gallego.

Lo ha dicho en el mitin central del PP y ante el candidato Feijóo, a quien también le ha puesto deberes para cuando llegue a la Moncloa, seguro de que lo conseguirá el próximo 23 de julio. Así, ha asegurado que siempre le dirá la "verdad" y, como ya viene advirtiendo en las últimas semanas en cada una de sus intervenciones parlamentarias ante la oposición, será "exigente" con Madrid tras cinco años en los que Pedro Sánchez le "negó el pan y la sal" a Galicia.

"Quedan muchas cosas por hacer, estás en tu momento, como dice el eslogan. Es el momento de exportar nuestro 'sentidiño', de hacer política a la gallega, entendiendo que España es plural, le va a venir bien. Es el momento de decir basta de aguantar desprecios a Galicia, de castigar a Galicia", ha enfatizado Rueda ante los casi 12.000 asistentes al acto central de este domingo en el que no han faltado los conselleiros de su gobierno, los candidatos del PP por Galicia, los presidentes provinciales y autonómicos del PP y los cargos nacionales del partido.

Rueda enumeró algunas de las cuestiones que abordará con Feijóo, si alcanza la Moncloa, como la Ley del Litoral recientemente aprobada en la Cámara gallega. En este punto, ha arremetido contra las palabras de Hugo Morán, que como secretario de Estado de Medio Ambiente, comparó la normativa con una "declaración de independencia".

"Hasta ahí podríamos llegar, esos disparates no se pueden volver a decir", ha enfatizado en referencia a ello el presidente del PP gallego, quien también ha castigado al BNG por ser "el único partido nacionalista" que logró "cero" compromisos de Sánchez pese a investirlo: "No saben ni hacer chantajes, no es que no lo intentasen".

