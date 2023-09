Rueda prevé ir el 24 al acto del PP y apoya celebrarlo ya por un riesgo de "quiebra de igualdad" territorial

El presidente del PPdeG y de la Xunta considera que Aznar apeló al derecho a "protestar" con opiniones similares a voces socialistas

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que va a hacer "lo posible por asistir" al acto convocado por el PP para el domingo 24 de septiembre en Madrid, cuya celebración ha apoyado y enmarcado en lo que se va "filtrando" sobre las eventuales negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez con los votos de los independentistas catalanes y que, a su juicio, quebraría la "igualdad" entre los territorios.

"Voy a hacer lo posible por asistir", ha contestado el dirigente popular al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, al respecto de lo que ha recordado que, antes de esa jornada en vísperas a la sesión de investidura de Feijóo, este mismo domingo Santiago de Compostela acogerá un acto con el líder popular nacional por la igualdad de los territorios.

Rueda ha rechazado que el del domingo 24 sea como tal "un acto contra la amnistía o, al menos, no solo contra la amnistía", sino que para él constituye un evento "contra la intención de romper la igualdad fundamental entre todos los pueblos de España" y ha advertido de que Galicia "se juega mucho en esta negociación que se está haciendo y que no se está contando".

De hecho, ha avisado de que puede "derivar" en "darle más a algunos" y que "otros tengamos que perder". "Estoy en contra de eso", ha apostillado, para concluir que es "contra de eso" que se quiere "manifestar".

ENTIENDE LOS MOVIMIENTOS

Es más, Rueda ha asegurado --al ser preguntardo-- que "entiende perfectamente los movimientos de Feijóo y que si hace falta explicarlos, él da las explicaciones, pero todos lo están entendiendo perfectamente". Frente a ellos, ha observado que el PSOE "está perdiendo la calle" y "está más en los despachos" y, por ende, le "fastidia mucho que en la calle le digan lo que piensan muchísimos españoles".

Sobre esa hipotética falta de entendimiento sobre la acción de su jefe de filas nacional, Rueda ha advertido de que "otra cosa es la confusión desde el otro lado", que están "interesados en que no se produzca la investidura".

"Una cosa es intentar introducir confusión y otra cosa es que lo consigan y en mi opinión, no lo están consiguiendo y creo que el acto que vamos a tener el domingo va en la línea de ser todavía mucho más claros", ha sentenciado.

DEFENSA DE LA CONVOCATORIA

Rueda, que ha dicho que no tiene más información sobre el tipo de acto que se va a celebrar en Madrid salvo que hay reuniones y que va a tener lugar, ha defendido de nuevo su celebración por lo que pueda provocar un "quebrantamiento de la igualdad". "Si se quiebra, Galicia va a salir perjudicada", ha insistido Rueda, quien ha dicho que "si hubiese conversaciones transparentes y contando realmente lo que se está hablando, por lo menos, todo el mundo sabría a qué atenerse".

"Todos intuimos lo que se está hablando, a veces se habla a las claras, el señor Puigdemont sin cortarse un pelo, y lo que estamos sabiendo es para reaccionar y me parece que tiene que haber reacción. Al final si nos quieren imponer una amnistía injusta y que se quiebre la igualdad, lo que no pueden es molestarse simplemente porque la gente quiera protestar", ha reflexionado sobre las palabras del expresidente José María Aznar, que ha enmarcado en una misma línea de opinión que las de otros ex dirigentes socialistas, que "no tienen esa servidumbre" y que hablan "con más claridad" que otros.