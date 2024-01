Rueda pide la mayoría para poner a Galicia "lejos de la subasta" del independentismo

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido este domingo el apoyo para que el partido pueda lograr una mayoría suficiente que le permita cumplir el "pacto con la gente", convencido de que el futuro de Galicia pasa por "mantenernos lejos de ese ruido y de esa subasta constante que suponen los nacionalismos e independentismos", marcados, dijo, por la "crispación y ese enfado permanente" de estos partidos.

"Yo propongo que en Galicia, como fue siempre, el pacto sea con la gente, prometo gobernar para todo el mundo y para eso necesito una mayoría que permita hacer todo eso", ha proclamado Rueda en la clausura de la 26 Interparlamentaria del PP, acto donde estuvo arropado por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, el líder de los populares gallegos ha defendido que el PP es la única opción que "cumple con la palabra", frente a los "bulos constantes y manipulación constante" de las fuerzas nacionalistas e independentistas con el único fin de tener "rédito electoral" y ha llamado a la ciudadanía a "no copiar el egoísmo enorme que suponen los nacionalismos e independentismos ni imitar fracturas y divisiones" y tampoco "asistir como espectadores a la voladura que se quiere hacer del Estado".

"No queremos un nacionalismo dispuesto a exigirlo todo", ha apostillado.

Convencido de que las otras fuerzas durante esta campaña "nos van a difamar, van a ir por nosotros" porque "les vale todo", ha dicho que al PPdeG "no le queda más que ser realista y defender la dignidad de Galicia sin ningún tipo de presiones ni de mediador", porque "somos orgullosamente gallegos pero también orgullosamente españoles".

En clave gallega, ha señalado que las preocupaciones de Galicia no son las que tiene el independentismo y nacionalismo al tiempo que ha mostrado su "asco" porque fuerzas como el BNG se manifiesten al lado de Bildu en el País Vasco en favor de los presos de ETA.

"Me da asco y no podemos tolerar que estuviesen manifestándose con Bildu en Bilbao defendiendo presos, ahí esta el nacionalismo", ha zanjado Rueda, quien ha acusado a la formación que lidera Ana Pontón de no ser un partido útil y espetó. "Son muy bravos en Galicia y muy mansos en Madrid".

Frente a "la feria de las promesas" que ofrecen formaciones como el PSOE, que "se burla" de Galicia, ha pedido el apoyo para el PPdeG para que pueda "luchar contra todo eso" y que Galicia pueda seguir progresando "desde la estabilidad, el sentidiño e intentando hacer las cosas bien".

Ha advertido de que los gallegos "no son tontos" y "tienen memoria y dignidad" tras denunciar las promesas incumplidas por parte del Gobierno con esta Comunidad, en materia de infraestructuras y en sectores como la pesca.

Rueda, quien se ha dirigido a la izquierda para decirle que en Galicia "no queremos divisiones, ni enfurruñamientos", ha pedido el apoyo para el PPdeG porque "tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos ganas, tenemos la razón y salimos a por todas: Galicia no para", ha insistido Rueda.

En su discurso, ha expresado además varios agradecimientos, en primer lugar a Núñez Feijóo, político que "suma muchísimo" y que va a estar presente en Galicia durante toda la campaña. También se dirigió a los gallegos en el exterior, esa gente "que nunca se fue" y que está "muy presente", así como a los que asistentes a esta Interparlamentaria y al sector de la pesca. EFE

