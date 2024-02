Rueda pide en Lugo el voto para lograr una "mayoría suficiente" frente al "independentismo socio de Cataluña"

El candidato del PPdeG defiende las "medidas realizables" de su programa y carga contra el "totalitarismo ideológico" del BNG

El presidente de la Xunta y candidato del PP para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, Alfonso Rueda, ha solicitado este miércoles en Lugo el apoyo de la ciudadanía para lograr en las urnas una "mayoría suficiente" frente a un independentismo "socio de Cataluña" del BNG que, ha dicho, "no le conviene a Galicia".

"Lo que está pasando en España es una copia de lo que quieren hacer aquí, exactamente con los mismos protagonistas. Un PSOE que dice amén con tal de mantener el puesto en Madrid y un independentismo socio de los que están haciendo esto en Cataluña", ha declarado Rueda, para acto seguido augurar "peor fortuna" a los nacionalistas gallegos argumentando que "los que mandan no son los de aquí sino los de allí: los catalanes y un poco los vascos".

Las declaraciones del líder del PPdeG han tenido lugar en el marco de un desayuno con representantes de la sociedad lucense celebrado en el Eurostars Gran Hotel de Lugo, que Alfonso Rueda ha aprovechado para desgranar algunas de las líneas de un programa electoral compuesto, ha indicado, por 872 medidas "realizables y con respaldo presupuestario".

"Hay que tener presupuesto, cosa que aquí tenemos y en España todavía no", ha puntualizado Alfonso Rueda, antes de agregar, haciendo alusión nuevamente a la situación en Cataluña, que "no habrá Ley de Presupuestos en España hasta que no haya Ley de Amnistía para Puigdemont".

EL "TOTALITARISMO IDEOLÓGICO" DEL BNG

Rueda, que ha tomado la palabra después de la intervención de la número 1 del PP por la provincia de Lugo, Elena Candia, de la que ha valorado su "compromiso con la ciudad" y a la que no ha querido llamar "conseguidora" ya que ese título --ha manifestado, con ironía y en relación a Besteiro-- "ya hay quien lo tiene autoatribuido", ha centrado sus ataques en el programa electoral del BNG.

"Me preocupa que el BNG lleve en su programa la sustitución de las provincias y no creo que a Lugo le convenga que desaparezca la estructura de las provincias. Eso está en el programa del BNG aunque no lo quieran contar. Como también está la imposición monolingüística o la reivindicación de la independencia", ha manifestado Rueda, para después indicar que "aunque no puedan cambiarlo, el independentismo catalán está consiguiendo imponernos a todos cosas que tampoco queremos".

También ha denunciado el presidente de la Xunta de Galicia el "totalitarismo ideológico" del que hace gala, a su juicio, el BNG, al "decir que no se puede autorizar en Galicia un solo parque eólico más". "Si no lo hacemos aquí lo van a hacer en otros sitios. Ese planteamiento demagógico de decir 'eólicos sí, pero no así' no es más que un eslogan paralizante", ha asegurado Alfonso Rueda.

El líder de los populares gallegos, que ha acusado también al partido encabezado por Ana Pontón de "turismofobia" por lanzar el "mensaje absurdo" y el "eslogan paralizante" de que "Galicia se está saturando de turistas y que ya no necesitamos más", ha incidido durante su intervención en la necesidad de abrir las puertas a los visitantes para "mimar" una industria que representa más del "7% del PIB" autonómico.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Alfonso Rueda ha centrado buena parte de su intervención --que se ha prolongado durante más de media hora-- en realizar un repaso a las inversiones realizadas durante su mandato y a los compromisos reflejados en su programa electoral en materia de sanidad, educación, vivienda e infraestructuras.

Así, el candidato del PPdeG ha tildado de "disparate" y de "mantra de los partidos de la oposición" la denuncia del estado en que se encuentra la sanidad pública en Galicia y ha destacado la alta inversión realizada durante la última legislatura. "La oposición está empeñada en decir que tenemos una sanidad tercermundista, propia de los países africanos. Los 1.400 millones de euros más que destina a sanidad este gobierno en relación a lo que destinaba el bipartito desmienten ese mantra", ha proclamado.

También ha hecho hincapié durante su discurso Alfonso Rueda en la importancia de "seguir siendo pioneros en materia de educación", en relación a la gratuidad de las matrículas. "A partir del curso que viene implantaremos la gratuidad en las matrículas universitarias para los que vayan aprobando año por año", ha manifestado Rueda, para acto seguido precisar que el objetivo es fomentar la "cultura del esfuerzo" ya que "no tenemos que pagar entre todos", ha puntualizado, "las matrículas de los que no se quieren esforzar".

Rueda, que se ha vuelto a comprometer durante su intervención en Lugo a "duplicar en cuatro años el parque de viviendas actual", ha culminado su intervención demandando, como objetivo "capital", unas "conexiones ferroviarias adecuadas para la ciudad de Lugo" e instando al Gobierno central a apoyar la ejecución del proyecto de Altri en Palas de Rei, una iniciativa que ha dado en calificar como "el mayor proyecto empresarial que tenemos en Galicia".