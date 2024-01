Rueda pide al Gobierno "menos tuits y más eficacia" e insiste en que pongan medios para buscar sacos en el mar

El presidente de la Xunta reitera que debe sellarse el contenedor hundido y recuerda que el Gobierno no quiso bajar a localizar el Pitanxo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido al Gobierno, y concretamente al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "menos tuits y más eficacia", y ha insistido en que el Ejecutivo debe poner los medios necesarios para buscar los sacos de pélets en el mar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda ha afeado la actitud de Puente, que este jueves reconocía ante los medios que le cuesta "tomar en serio" a la Xunta en el tema del vertido de pélets porque su conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dijo el pasado 8 de enero que "no se podía extraer" este material del agua y dos días después le pidió medios marítimos y aéreos al Gobierno central para la búsqueda.

"A lo que se refería la carta del conselleiro era con datos y argumentos de aquel momento. Claro que es muy difícil recoger pélets en el mar si se salen de los sacos, pero en los sacos tiene que ser posible. Queremos localizar sacos", ha explicado el líder de la Administración autonómica.

Rueda critica el cambio de actitud del Gobierno y recuerda que es la Administración central la que tiene "más medios". "Hasta hace cinco minutos nos decían que por qué pedíamos medios en el mar si no se podía encontrar nada. Ahora nos dan la razón con que hay que buscar en el mar, pero que busque la Xunta. Quien tiene mayores medios es el Gobierno central", ha insistido.

Para el presidente, la búsqueda en el mar es "necesaria"; "una tarea difícil pero imprescindible" y tacha de "absurdo" negar esta posibilidad.

Rueda ha rebatido las últimas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apuntaba que se habían solicitado "tres veces más medios" que para el vertido del Prestige. "Dice que son muchos (...). Yo fui el primero que dijo que determinasen ellos los medios que eran necesarios porque, si no, incurriríamos en el surrealismo de que una administración que no tiene medios tenga que decirle a una que sí que es lo que tiene que hacer", ha censurado.

Y mientras, ha continuado "pasa el tiempo y en estos momentos era mucho más fácil buscarlos en el mar de lo que previsiblemente va a serlo este fin de semana". "Y seguimos perdiendo el tiempo con excusas: excusas de no avisar, excusas de no recoger", ha criticado.

Además, ha negado de forma contundente que sea una situación "comparable" a la del Prestige y ha recordado que en aquel momento "el culpable de no buscar en alta mar era el Gobierno central, y en la crisis de los pélets, siendo competencia del Ejecutivo estatal, ya no tiene por qué hacer nada, la culpa es de la Xunta que no colabora con sus medios". "Esa es la enorme diferencia, el color del Gobierno", ha señalado.

INSISTE EN EL ENVÍO DEL ROBOT PARA SELLAR EL CONTENEDOR

Uno de los medios cuya petición más ha "sorprendido" al Gobierno central ha sido la de un robot submarino para localizar y sellar el contenedor del que han salido los pélets que continúan llegando a las costas gallegas.

A este respecto, la cabeza del Gobierno autonómico ha reiterado la necesidad de su utilización y ha recordado que, aún "salvando las distancias", el Ejecutivo central ya se negó en su momento a bajar al Pitanxo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Queremos saber si el contenedor, el origen de todo, aún tiene esos sacos dentro. La Xunta no puede saber en estos momentos donde está. Pedimos que se busque, que se intente localizar. Salvando las distancias, me recuerda que durante meses dijo el Gobierno central que era imposible bajar al Pitanxo con un robot y solo la insistencia de las familias llevó a lo que resultó que era posible", ha apuntado, concluyendo con una petición al Gobierno de que "se ponga a trabajar" y acabe con las "excusas".