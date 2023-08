Rueda pide a Feijóo no ceder a "amenazas" para ser presidente y ofrece "seguir trabajando" para otra mayoría en Galicia

Reivindica la "isla de estabilidad" que es la comunidad gallega y arremete contra PSdeG y BNG

El presidente del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ofrecido este domingo el apoyo y trabajo del partido en Galicia para hacer presidente del Gobierno de España a Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que no ceda a "chantajes, amenazas o discriminaciones".

Así lo ha proclamado en el acto de inicio del curso político que el PP ha celebrado en el castillo de Soutomaior, enclave emblemático que los 'populares' han retomado para este evento después de 7 años, y tras haber recuperado el gobierno de la Diputación de Pontevedra (institución que gestiona este espacio), antes en manos de PSdeG y BNG.

Alfonso Rueda ha señalado, en su intervención, que Feijóo "será presidente del Gobierno de España cuando tenga que ser, cuanto antes mejor" y ejercerá "sin ataduras ni hipotecas", y ha añadido que el PP de Galicia apuesta por un Estado de "ciudadanos libres" y no una España asimétrica", en la que tengan que "perder unos para que ganen otros". "Galicia no va a permitir que, a nuestra costa, se compren gobiernos (...) no queremos quitar nada a nadie, sino luchar por lo que a cada Comunidad Autónoma le corresponde", ha advertido.

En ese contexto, ha solicitado a Feijóo que no sea presidente "a cualquier precio" y que no "traicione" a su partido. "Sabemos que no nos vas a fallar, que no le vas a fallar a Galicia. No te vamos a pedir que pagues rescates imposibles, sí te pedimos que no cedas a ningún chantaje, a amenazas o discriminaciones", ha subrayado Alfonso Rueda, quien ha advertido de que "aquí no vale la resignación" ni pensar que "no pudo ser a pesar de haber ganado las elecciones".

"ISLA DE ESTABILIDAD"

Rueda ha prometido al "futuro presidente" de España que los 'populares' gallegos serán "leales, cordiales y constructivos" pero "nunca parvos", y que seguirán reivindicando las cosas que a Galicia le corresponden. "Intentaremos seguir siendo una isla de estabilidad, un lugar donde las cosas funcionan", ha añadido.

Frente a esa "estabilidad", el presidente del PP gallego se ha referido a las fuerzas de la oposición, criticando a un PSdeG, al que "le acaban de decir que no tiene derecho a elegir a su candidato a la Xunta", en alusión al aplazamiento del proceso de primarias. De hecho, ha lanzado una pulla a los socialistas gallegos, ofreciéndoles el castillo de Soutomaior para celebrar sus primarias, recordando que este enclave lleva "siglos" en pie y puede esperar "siglos" a que el PSdeG celebre esas primarias.

"Tampoco aceptaremos lecciones de los socios de Bildu, que hicieron presidente a Sánchez hace 4 años diciendo que iban a ser decisivos y a cambiar las cosas, y no hubo nada", ha aseverado, con respecto al BNG, con el diputado "menos productivo" de los nacionalistas de toda España, que "no fue capaz de sacarle nada a Sánchez".

"SEGUIR CONSTRUYENDO LA MEJOR GALICIA"

Rueda ha pronosticado que, en las próximas semanas, se escuchará "hablar de amnistía" o de "independencia" y ha anunciado que, mientras tanto, el PPdeG hablará del "progreso de las familias" y de "trabajo". "Intentaremos ayudar a los gallegos que peor lo pasan, quiero seguir construyendo la mejor Galicia", ha proclamado.

Asimismo, ha recalcado que los 'populares' seguirán "trabajando" en la comunidad gallega para que, "cuando toque examinarse", el PP tenga "una nueva mayoría absoluta".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del PPdeG ha ejercido como anfitrión en el acto de inicio del curso político en Soutomaior, en el que, el líder nacional del partido y candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha rodeado de sus 'barones'. Así, salvo algunas ausencias, como la de Isabel Díaz Ayuso, la del presidente valenciano Carlos Mazón o la de la cántabra María José Sáenz de Buruaga, han participado en el encuentro los presidentes de Andalucía (Juanma Moreno), Murcia (Fernando López Miras), Baleares (Marga Prohens), Extremadura (María Guardiola), Castilla La Mancha (Paco Núñez) y Aragón (Jorge Azcón).

Junto a ellos, y entre los cerca de un millar de simpatizantes que han estado en el acto, no han faltado otros hombres y mujeres 'fuertes' del PP a nivel nacional (Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Borja Sémper o Elías Bendodo), así como miembros del gobierno gallego, diputados, senadores y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.