Rueda pide al BNG que diga "claramente" que la presencia de "asesinos condenados" en listas de Bildu "es una aberración"

El presidente del PP censura el "desembarco" de ministros en Galicia para "hablar mal del PP" y de Feijóo

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, ha instado al BNG a decir "claramente" que la presencia de "asesinos condenados" en listas de EH Bildu en municipios vascos es "una aberración que horroriza a cualquier persona sensata".

El titular de la Xunta ha atendido a los medios en Cervantes (Lugo), primera parada de su recorrido electoral en este sábado de campaña en el que también visitará en la provincia de Lugo el municipio de Baleira para, a continuación, desplazarse a Verín y Ribadavia, donde volverá a compartir actos de campaña con el presidente de la Diputación ourensana, Manuel Baltar.

En Cervantes, acompañado por el candidato popular a la Alcaldía, Óscar Fernández, en la Feria en Defensa do Gandeiro da Montaña; Alfonso Rueda ha reclamado al Bloque se pronuncie sobre la inclusión de condenados por su pertenencia a la banda terrorista ETA en listas de EH Bildu, una formación "con el que van en alianza" y que "apoyan explícitamente".

Para el líder de los populares gallegas, es "una aberración que horroriza a caulquier persona sensata, no digamos ya con un mínimo talante democrático". "Creo que esto, por muy legal que sea, no tiene un pase y el Bloque debería decirnos su opinión", ha apostillado Rueda antes de señalar que no espera que el BNG lo haga.

También ha cargado contra el Partido Socialista, al que ha acusado de plantear una campaña de "descalificaciones" hacia el Partido Popular con el "desembarco constante" de "ministros y ministras" en Galicia, algunos de los cuales, según Rueda, son "difíciles de identificar".

Cree que los socialistas envían a los miembros del Gobierno central a la Comunidad gallega para "hablar mal del PP y del anterior presidente de la Xunta" --en alusión al actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo-- porque tienen "la obsesión" de lograr "unos buenos resultados que legitimen" a Pedro Sánchez.

Así las cosas, Rueda ha apelado a los miembros de su partido a estar "centrados" en esta campaña para explicar a la ciudadanía que el objetivo del PP es llevar a los gobiernos locales la política "de sentidiño, estable y de avanzar sin tener que discutir con nadie pero no dejando que se niegue nada".