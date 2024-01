Rueda pide a Alcoa a "aclarar sus planificaciones" y cumplir los compromisos firmados

Demanda "implicación del Gobierno central" para "ir todos unidos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido este martes que Alcoa "aclare exactamente cuáles son sus planificaciones" y que traslade "qué piensa hacer para cumplir unos compromisos que están perfectamente firmados".

Así lo ha exigido ante los medios de comunicación en un acto en Ourense, donde fue preguntado por la situación de la empresa de A Mariña lucense, que le pasado lunes solicitó por escrito a los representantes de los trabajadores de San Cibrao retrasar 'sine die' el arranque de la única planta de aluminio primario que hay en España.

La multinacional se había comprometido a iniciar la reactivación este mes de enero para cumplir con 32 cubas operativas en el mes de abril y lograr el 100% de producción en octubre del 2025, pero ahora ha solicitado un atraso.

"La empresa tiene que ser clara, tiene que decir qué tiene planificado y tener claro los compromisos que tiene que cumplir", ha dicho Alfonso Rueda. Informa de que este miércoles, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, se desplazará hasta A Mariña para reunirse con los ayuntamientos afectados y con el comité de empresa para analizar la situación.

"Yo tuve una reunión con los máximos responsables de la empresa hace unos meses y transmitieron su preocupación por la situación y la evolución del mercado del aluminio, pero en ningún caso dijeron nada sobre las medidas que ahora apuntan", ha relatado Rueda. Sostiene que piden un atraso en el encendido de las cubas "sin a aclarar muy bien cuáles son las razones", "en qué condiciones se producirían" ni "bajo qué requisitos", al tiempo que tampoco cuando cumplirían los compromisos firmados.

PIDE LA IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

En este sentido ha indicado que espera "la implicación del Gobierno central". "Vamos a tener que ir todos unidos", avisa, con el fin de "evitar tentaciones en este momento electoral" porque "no se puede desviar la atención sobre lo fundamental: que es pedir a la empresa que cumple sus compromisos y no intentar sacar rédito político". "Creo que eso sería un tremendo error y que no ayudaría a nadie", ha sostenido.

En esta línea, ha recordado que estaba previsto el rearranque de las cubas en Alcoa y que sigue "siendo fundamental el estatuto de empresas electrointensivas", porque la multinacional "consume muchísima energía y está pagando muy por encima de lo que se paga en la media europea", algo que "no es nada positivo".

Sobre ese estatuto ha remarcado que le corresponde al Gobierno central, "que siempre reconoció que era cosa suya", "siempre reconoció que había que hacerlo pero nunca se hizo" y ha expuesto que "es una razón más para acelerar cuanto antes el cumplimiento de ese compromiso, que es necesario".