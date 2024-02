Rueda llama a "liberarse de las matracas del nacionalismo y del independentismo" y avisa: "¡No voy a rendirme!"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha llamado a "aprovechar la magnífica oportunidad" del 18 de febrero para "liberarse de las matracas del nacionalismo y del independentismo" dándole la mayoría absoluta en las urnas, al tiempo que ha advertido que él no va a "parar" de trabajar ni a "rendirse" porque su objetivo es frenar "a los que van contra todo".

"¡Estos días yo no voy a parar, no voy a rendirme!", ha proclamado, antes de recalcar, ante las 2.000 personas que, según la organización, se reunieron en el Lalín Arena, que "las cosas dan bien". "Pero tienen que seguir yendo bien hasta el último momento. Galicia 'rueda', Galicia funciona y Galicia no para. ¡Vamos a por todas!", ha apelado.

En la línea de las últimas jornadas, el mensaje de Rueda ha estado centrado en atacar al BNG, la fuerza a la que las encuestas dan unos mejores resultados en el ecuador de la campaña, y ha reprobado las "matracas del nacionalismo" con dos ejemplos: "la independencia" y la "imposición lingüística" del gallego.

"Ya está bien de pensar que sus imposiciones son derechos que pueden ejercer y meternos a los demás. De eso nada. Galicia tiene derecho a vivir tranquila. Siempre vivimos tranquilos y siempre fuimos orgullosamente gallegos y orgullosamente españoles. Y también orgullosamente europeos", ha aseverado, en un mitin en el que también ha clamado: "¡Fuera las ideologías de la educación!"

