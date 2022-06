Rueda lamenta que Calviño "no adquirió ningún compromiso concreto" sobre fondos europeos y urge definir plazos

Avisa de que Galicia "reaccionaría" si no llega la financiación, pero espera que no sea necesario

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que la vicepresidente primera del Gobierno, Nadia Calviño, "no adquirió ningún compromiso concreto" con Galicia sobre fondos europeos de recuperación en su visita del pasado viernes a Santiago. Por ello, urge "concretar" plazos y cantidades.

En declaraciones a los medios este sábado, Rueda ha indicado que Galicia ha trasladado sus prioridades que considera "imprescindibles" y agradece la "cordialidad" del encuentro, pero echó en falta concreción por parte de Calviño. "Quizás ayer no era el día para cerrar esos compromisos, no lo sé", opina.

Deja claro que en otras comunidades habrá "buenos proyectos", "pero los de Galicia son excepcionales". "Se nos dijo que señalásemos los mejores y es lo que acabamos de hacer, por lo tanto, no admitiríamos otra cosa que no fuese la financiación".

De este modo, considera que "la concreción va siendo necesaria", pues "los plazos apuran". "Espero que sea algo que se produzca en poco tiempo", agrega.

Además, ha expresado su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tenga a bien" recibirlo para tener mayor concreción. "Espero que sea cuanto antes", indica.

"No quiero pensar un escenario en el que no hubiera financiación, desde luego, si se produjese, la reacción de Galicia no se haría esperar en todos los campos", asevera. Con todo, incide en que lo que "conviene" a las empresas es seguir en una "senda amigable". "Si no fuera así, desde luego, Galicia reaccionaría, pero espero que no sea necesario", apostilla.

Por su parte, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha indicado que en el encuentro del viernes: "Hubo muy buenas palabras por parte de la vicepresidente primera que ahora esperamos que se puedan convertir en hechos". Remarca que la comunidad gallega cuenta con una "candidatura muy sólida" con empresas como Altri o Stellantis, por lo que se necesita que los fondos europeos "den una respuesta para que proyectos puedan ser una realidad".